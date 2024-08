- L'asilo e l'anno scolastico iniziano in circostanze di limitazione delle risorse.

Dalla prospettiva dell'Unione Educazione e Scienza (GEW), il governo regionale della Renania Settentrionale-Vestfalia non ha ancora trovato una soluzione solida per affrontare le disuguaglianze nell'istruzione. All'inizio dell'anno scolastico e del nuovo anno della scuola dell'infanzia, entrambi aspetti fondamentali dell'istruzione, si continuano a registrare carenze di insegnanti significative. Secondo la presidente della GEW Ayla Çelik, attualmente mancano circa 6.000 insegnanti nelle scuole.

Miliardi Necessari per un Rendimento Scarso

I persistenti problemi di personale e il sottffinanziamento cronico hanno peggiorato il divario socio-economico, ha sostenuto il sindacalista. Attualmente, la NRW è indietro di 900 euro per alunno rispetto alla media nazionale, con una spesa annuale di 8.300 euro. "Se il governo regionale vuole la mediocrità, ci vorrebbero altri 2,3 miliardi di euro entro un anno", ha calcolato Çelik. "Abbiamo bisogno di un budget per l'istruzione che non dipenda dal bilancio generale e garantisca gli investimenti per un decennio".

La ministra dell'Istruzione Dorothee Feller (CDU) aveva annunciato più lezioni di tedesco e matematica per l'anno scolastico successivo, nonché valutazioni diffuse delle capacità linguistiche dei bambini in età prescolare. Tuttavia, questi progetti sono inutili senza il personale per attuarli, ha argomentato Çelik.

"Ancora una volta, si è dimostrato che questi progetti hanno successo solo se i dipendenti superano i loro limiti. Le scuole stanno affrontando la carenza, ma vengono imposti più programmi. L'aumento delle responsabilità dei genitori per il sostegno alla scuola dell'infanzia non risolverà il problema a causa delle diverse condizioni domestiche".

GEW: Prioritizzare il Tempo con gli Alunni Sull'assegnazione dei Compiti

Ridurre il carico di compiti potrebbe essere più vantaggioso, ha proposto C̈elik. Invece di trascorrere molte ore nel correggere i compiti, gli insegnanti potrebbero concentrarsi di più sul trascorrere del tempo con gli alunni. Inoltre, ha suggerito di semplificare i programmi di lezione.

Ha anche condannato i contestati dispiegamenti di insegnanti nelle scuole sottodimensionate. Anche se legalmente consentiti, questi azioni creano incertezza e malcontento nelle classi. La carenza non viene risolta, ma solo spostata.

Di recente, il Tribunale Amministrativo di Münster ha impedito due dispiegamenti di insegnanti la scorsa settimana a causa di criteri di selezione illogici.

L'Unione Educazione e Scienza (GEW) critica fortemente i criteri di selezione illogici utilizzati nei recenti dispiegamenti di insegnanti, come dimostrato in due sentenze della corte. Inoltre, la presidente della GEW Ayla Çelik suggerisce di ridurre i compiti per casa per consentire agli insegnanti di trascorrere più tempo con gli alunni, sostenendo che programmi di lezione semplificati potrebbero essere altrettanto vantaggiosi.

Leggi anche: