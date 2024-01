Lasciati crescere: Il movimento "Januhairy" vuole che abbracciamo i peli del corpo

Ma negli ultimi sei anni, questo periodo è stato segnato anche da "Januhairy", un'iniziativa che sfida le donne ad abbandonare il rasoio per un mese. Nonostante il nome, il messaggio è sempreverde e l'account Instagram ufficiale della campagna, che conta oltre 40.000 follower, pubblica immagini di donne che celebrano i peli del proprio corpo tutto l'anno nel tentativo di normalizzarli.

"Januhairy è liberatoria perché ti fa pensare al modo in cui tratti il tuo corpo e perché", ha dichiarato la fondatrice di Januhairy Laura Jackson al quotidiano britannico Metro nel 2021, aggiungendo: "Forse presto arriveremo a un punto in cui le persone potranno semplicemente fare ciò che vogliono in relazione ai peli del corpo e non ci sarà nemmeno bisogno di parlarne. Sarebbe già qualcosa".

Sebbene esistano testimonianze di antichi egizi, romani ed europei dell'epoca rinascimentale che praticano la depilazione, lo status quo per le donne in Occidente - ovvero che ascelle, gambe, linee del bikini e labbra superiori prive di peli sono socialmente più accettabili - è nato dopo che gli uomini della Prima Guerra Mondiale sono tornati a casa con rasoi di sicurezza usa e getta, per poi essere sperimentati dalle donne.

Anche le mode stavano cambiando, con l'arrivo in voga di indumenti che rivelavano più pelle: top senza maniche che rivelavano le ascelle, ad esempio, e orli più alti che mostravano maggiormente le gambe di chi li indossava. Il produttore di rasoi Gillette vide un'opportunità d'oro e, nel 1915, lanciò il "Milady Decolette". Diverse pubblicità dell'epoca lo presentano come la soluzione della donna "ben curata" a "un imbarazzante problema personale".

"È stata una decisione molto consapevole (da parte di Gillette) di espandere in modo aggressivo il proprio mercato alle donne", ha dichiarato Breanne Fahs, docente di studi sulle donne e sul genere presso l'Arizona State University, in un'intervista telefonica con la CNN.

Questo marketing ha coinciso con l'ascesa della fotografia di moda nelle riviste, che ha fatto sì che le immagini dei nuovi standard di bellezza si diffondessero a macchia d'olio. Un secolo dopo, i peli del corpo femminile rimangono un tabù per molti, anche nelle società che celebrano i benefici di tutto ciò che è "naturale" altrove, dai cosmetici al cibo.

Una norma potente

Nel 2021, uno studio della società di ricerche di mercato YouGov ha rilevato che il 59% dei britannici considerava i peli ascellari femminili "poco attraenti", con uomini e donne che avevano la stessa opinione, rispettivamente il 57% e il 61%. Ma la ricerca ha anche rilevato un atteggiamento generazionale, con i più giovani che hanno meno probabilità di trovare i peli del corpo o del viso femminili poco attraenti, e le donne più giovani in particolare che accettano maggiormente i peli del corpo femminile.

Di certo, i peli del corpo sono sempre più visibili negli ambienti tradizionali: L'hashtag #bodyhairpositivity ha superato i 214 milioni di visualizzazioni su TikTok, il marchio di rasoi Billie mostra i peli del corpo sulle sue modelle e un prodotto di bellezza chiamato Fur Oil è disponibile per chiunque voglia ammorbidire i peli pubici o ascellari.

Tuttavia, il quadro generale racconta una storia meno progressista.

"I tassi di adesione alla depilazione del corpo sono incredibilmente alti", ha dichiarato Fahs, che ha citato una ricerca secondo cui tra il 92 e il 99% delle donne negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia, in Nuova Zelanda e in gran parte dell'Europa occidentale rimuove regolarmente i peli delle gambe e delle ascelle. "È davvero scioccante per una norma che non ha alcun beneficio per la salute: non riusciamo a ottenere un tale livello di conformità con l'uso della cintura di sicurezza o con lo spazzolamento dei denti. È incredibile quanto sia potente questa norma".

In effetti, nonostante l'attivismo per i peli del corpo sia più visibile e iniziative come Januhairy stiano prendendo piede, Fahs ha detto che "vogliamo credere che le persone si stiano ribellando più di quanto non facciano in realtà... non vediamo dati a sostegno del fatto che (l'aumento dei peli del corpo femminile) sia una tendenza diffusa", aggiungendo che la depilazione pubica "è solo in aumento".

Mettere in discussione i propri ideali di bellezza

Roxanne Felig, 27 anni, di Tampa, Florida, che sta studiando per un dottorato in psicologia sociale, pubblica regolarmente sui social media la sua scelta di farsi crescere i peli del corpo e si presenta sull'account Instagram Januhairy. È una scelta personale che attira molte critiche da parte di estranei, soprattutto su Internet.

"Molte volte sono da parte di donne che sembrano così contraddittorie", ha detto alla CNN per telefono. "Diventa davvero aggressivo. C'è gente che mi lascia emoji di vomito e dice che sono disgustosa".

Queste reazioni riecheggiano le esperienze di Esther Calixte-Bea, 27 anni, artista di Montreal, che compare anche sull'account Instagram di Januhairy e usa la sua pratica creativa per documentare il suo corpo, completo di peli sul petto che ha passato anni a rimuovere nonostante le causassero dolore, irritazione e persino infezioni.

"Ci sono commenti odiosi, a volte razzisti, ma non c'è mai nulla di nuovo, è molto ripetitivo; la gente mette sempre emoji di scimmie o gorilla", ha detto Calixte-Bea, che è anche apparsa sull'account Instagram di Januhairy. "All'inizio mi sono sentita offesa, ma ormai ci sono abituata".

La reazione più brutale è stata quella di persona: "La peggiore che ho avuto è stata quella di due uomini che mi hanno filmato".

Anche i peli del corpo femminile sono razzializzati. Storicamente, ci sono stati innumerevoli esempi di potenze coloniali che hanno imposto la depilazione come mezzo di controllo o punizione, e il suggerimento di Charles Darwin (nel suo libro del 1871 "Discendenza dell'uomo") che l'eccesso di peli sul corpo fosse primitivo ha dato origine a preoccupanti narrazioni relative alla rispettabilità e all'igiene.

"Le donne di colore hanno spesso peli corporei molto più scuri", afferma il professor Fahs. "Ci sono implicazioni diverse se si hanno capelli biondi chiari rispetto a quelli più scuri e ruvidi".

Tenendo presente tutto questo, è facile capire come la posta in gioco della crescita dei capelli possa essere più alta per le donne di colore.

"Il giudizio esterno può spaventare, ma per normalizzare qualcosa è necessario che più persone lo vedano", ha detto Calixte-Bea. "Non posso dire solo 'voglio normalizzare i peli del corpo', ma (non mostrare i miei) peli del corpo".

Anche il luogo in cui si trovano i peli del corpo presenta diversi livelli di accettabilità.

"I peli delle ascelle continuano a essere etichettati come i più disgustosi o difficili da tollerare per le persone", afferma la professoressa Fahs, sottolineando che ha scritto su un gran numero di argomenti controversi, ma i peli delle ascelle sono quelli che "fanno arrabbiare di più le persone perché sono percepiti come una maggiore violazione delle regole di genere e della femminilità tradizionale rispetto ai peli delle gambe".

Con l'arrivo di Januhairy, Felig apprezza quanto sia mentalmente difficile far crescere i peli del corpo: "È complesso perché il vantaggio della rasatura è che non si ricevono molestie dalla gente".

L'autrice consiglia di prendersi del tempo per riflettere a fondo sul perché delle nostre scelte, cosa che viene ribadita sia da Fahs che da Calixte-Bea.

"Molte donne non hanno mai visto il loro corpo come dovrebbe essere", dice Calixte-Bea. "Lasciar crescere i peli del corpo può aiutare a mettere in discussione le idee sulla bellezza e a capire come ci si sente veramente con il proprio corpo".

Fonte: edition.cnn.com