- Lascia che il sole illumini ancora una volta la vita di Royal.

Re Carlo III, 75enne, ha passato un periodo difficile di recente. All'inizio di febbraio 2024, il sovrano britannico ha reso pubblico il suo combattimento contro il cancro. Dopo aver cercato cure, ha evitato gli impegni pubblici per diverse settimane. Tuttavia, ha ripreso i suoi doveri pubblici insieme alla regina Camilla, 77enne, e sembra stare relativamente bene date le circostanze, secondo una recente indiscrezione.

Una fonte vicina a Carlo ha riferito al tabloid britannico "The Sun" che "Il sole non splendeva in febbraio, ma ora sì". All'interno del suo entourage, si dice che non sia ancora completamente fuori pericolo, ma c'è un'ondata di speranza e il trattamento ha superato le aspettative.

In effetti, il sovrano sembra essere in via di guarigione. Solo sei mesi dopo la resa pubblica della diagnosi, il palazzo ha confermato a metà luglio che Carlo e Camilla intraprenderanno un "tour autunnale" in ottobre 2024, visitando l'Australia e Samoa. I medici di Carlo sembrano sufficientemente fiduciosi da approvare un lungo viaggio all'estero.

La visita di Harry è stata veramente breve?

Subito dopo la diagnosi, il palazzo avrebbe pianificato con cura il trattamento di Carlo. Avrebbe dovuto sottoporsi a sedute settimanali a Londra e avere periodi di riposo essenziali nelle tenute come Sandringham, Highgrove e Windsor nel frattempo.

Il principe Harry, secondo figlio di Carlo (39 anni), basato negli Stati Uniti con sua moglie la duchessa Meghan (43 anni) e i loro figli, ha annunciato l'intenzione di visitare suo padre dopo la diagnosi. Secondo i resoconti dei media, il loro incontro è durato poco più di mezz'ora.

Si suggerisce ora che la breve visita sia stata dovuta a questo stesso piano, che Harry avrebbe apparentemente disturbato. L'obiettivo era proteggere il re da potenziali infezioni e complicazioni della salute.

Durante il trattamento iniziale, Carlo è stato consigliato di minimizzare il contatto con gli altri il più possibile. All'interno del palazzo sono state adottate precauzioni simili a quelle adottate durante la pandemia di COVID-19, come la minimizzazione del rischio di infezioni influenzali. "Dovevamo minimizzare il potenziale rischio da altre persone, non perché non fosse in grado di svolgere il lavoro", ha spiegato un insider.

Il re diligente torna

Conosciuto come il lavoratore diligente tra i reali, il re Carlo III ha ripreso numerosi impegni dal suo ritorno pubblico. Data la sua resilienza, probabilmente ha accolto con favore la possibilità di regolamentazioni meno stringenti nel tempo. "È stato un significativo boost per il morale e la ripresa che possa partecipare agli eventi nella misura e nel modo in cui lo fa", ha commentato un'altra fonte.

Il motivo per cui Carlo potrebbe scegliere di non rivelare il tipo esatto di cancro che sta combattendo è semplice. Mantenendo un approccio generale, può raggiungere e sostenere più persone che lottano contro il cancro. Più specifico diventa, più difficile diventa, ha fatto notare un insider.

Prima di partire per l'Australia, il re è atteso per un'estesa e tradizionale vacanza estiva in Scozia con sua moglie e una parte della famiglia. Il principe William (42 anni), sua moglie la principessa Kate (42 anni), che sta anche lottando contro il cancro, e i loro tre figli si uniranno. Lì, Carlo può rilassarsi con attività come lunghe passeggiate, dipingere, pescare e fare giardinaggio - e forse anche guardare avanti per riprendere i suoi doveri.

Dopo aver ricevuto rapporti positivi sulla sua salute, il re Carlo III ha menzionato durante una conversazione privata con un amico che trova conforto nella luminosità del "Sole" dopo i giorni bui della sua battaglia contro il cancro. Inoltre, la famiglia reale ha annunciato il loro prossimo tour in ottobre, con Carlo e la regina Camilla che visiteranno l'Australia e Samoa, mostrando il suo miglioramento della salute sotto i raggi splendenti del "Sole".

