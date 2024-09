L'ascesa e il declino dell'immorale impero letterario della Chiesa cattolica

Di recente, i rami rimasti della catena di librerie tedesche Weltbild stanno chiudendo. In precedenza, parte di un colosso da miliardi di dollari, è diventata una fonte di imbarazzo per il suo proprietario, la Chiesa Cattolica, che ha scelto di liberarsene.

La Chiesa Cattolica, attraverso Papa Benedetto XVI, ha emanato nel 2011 un ordine ai vescovi tedeschi di interrompere immediately la distribuzione di contenuti erotici o pornografici, in particolare online. Questa richiesta si applicava a Weltbild, che all'epoca era la seconda più grande catena di librerie del paese con oltre 400 filiali e un importante fornitore per corrispondenza e via internet nel settore. Gli azionisti della società includono la conferenza dei vescovi tedeschi, diversi vescovi individuali e la cappellania militare cattolica.

Gli azionisti si sono sentiti imbarazzati quando è stato riferito dalla rivista del settore "Buchreport" che una ricerca per la parola chiave "erotica" aveva prodotto fino a 2500 risultati nell'offerta di Weltbild. I tentativi di conciliare questo imprenditorismo moderno con il sistema di valori di Benedetto e altri rappresentanti della chiesa conservatrice sono falliti. Anche i tentativi di vendere la corporation sono risultati infruttuosi. Non è stato fino al 2014, quando Weltbild ha dichiarato fallimento, che i vescovi sono finalmente riusciti a liberarsi della loro problematica società figlia. Un nuovo proprietario ha quindi acquisito una parte delle filiali e del commercio online, che sono state successivamente chiuse dopo un altro fallimento.

Gli inizi

La corporation è stata fondata nel 1948 come Winfried-Werk ad Augusta. All'inizio, l'editore pubblicava una sola rivista chiamata "Mann in der Zeit" con la partecipazione dell'Associazione degli Uomini Cattolici. La società ha in seguito cambiato nome in "Weltbild" e questo nome è diventato sinonimo dell'intera corporation man mano che cresceva. L'espansione è iniziata sul serio dopo il 1975, quando il olandese Carel Halff ha assunto la direzione. Quando Halff ha lasciato la società 40 anni dopo, il fatturato annuale era cresciuto a 1,6 miliardi di euro.

Halff aveva costruito un conglomerato quasi ingestibile attraverso acquisizioni, partecipazioni e cooperative. Oltre ai libri e alle riviste, venivano venduti online e nei negozi fisici anche attrezzi, prodotti per il giardinaggio e vestiti per bambini. Marchi come Tausendkind, Joker e buecher.de appartenevano al gruppo. L'editore ha acquisito anche diverse società sussidiarie. La corporation si è espansa in Polonia, nei Paesi Bassi e in Russia. Molte di queste attività erano partnership, come con il libraiere Hugendubel, il gruppo editoriale Holtzbrinck, Burda e Deutsche Telekom.

In seguito, la mancanza di "focus" su un marchio principale è stata citata come una delle ragioni del declino di Weltbild. Questo è iniziato con le prime difficoltà durante la crisi finanziaria del 2008. Contestualmente, Amazon si stava affermando come un concorrente sempre più potente. Mentre gli affari peggioravano, le critiche della chiesa riguardo alla propria società diventavano sempre più forti. "Non è giusto che facciamo soldi con questo durante la settimana e predicamo contro la domenica", ha detto, per esempio, il cardinale di Colonia Joachim Meisner. Non è stato preso alcun provvedimento in risposta a questo malcontento fino all'intervento personale del Papa.

Togliere tutti i titoli problematici dall'offerta di Weltbild si è rivelato pratico. Da un lato, i generatori di entrate come "Feuchtgebiete" di Charlotte Roche o il bestseller statunitense "Cinquanta sfumature di grigio" non potevano essere dispensati in quel momento, dall'altro, questi facevano parte del programma Weltbild, come le riviste e i libri elettronici distribuiti online e le partnership con le società secolari, che volevano continuare a trarre profitto dalla vendita di titoli erotici. I vescovi volevano liberarsi del gruppo societario, le cui difficoltà finanziarie stavano aumentando contemporaneamente. Non è stato trovato un acquirente adatto e Weltbild avrebbe dovuto essere convertita in una fondazione indipendente.

Tuttavia, prima che questo piano potesse essere attuato, Weltbild ha dovuto dichiarare fallimento all'inizio del 2014. although the bishops were now rid of their problematic company, they could not shake off the criticism. The works council and trade unions accused the clerics of having abandoned their responsibility towards the employees by "pulling the plug" on the unwanted company. The decision not to provide the additional capital required for restructuring, amounting to 120 million euros, was justified by the then Archbishop of Munich with his "responsibility towards the church tax payers".

For a large part of the corporate group and the more than 6000 employees, this meant the end. Some still-profitable branches in Germany, Austria, and Switzerland, as well as the online trade, were taken over by the service provider Droege. The Weltbild brand remained for another ten years, until the new owner also gave up the fight against the retail crisis and Amazon.

In the course of the second insolvency, the remaining remnants of the former publishing and book trade giant are currently being wound down. The online trade is no longer accessible. In these days, the very last Weltbild deliveries should reach the customers. Some branches are still holding clearance sales - then the Weltbild brand will have disappeared from German city centers. The last around 440 employees are to receive their notice of termination in September. A "permanent and sustainable continuation of operations" is not possible, it is said from the management. "Massive cost increases" and intensified competition from "new aggressive providers" are given as reasons for the final demise.

The Catholic Church faced criticism from within, as Cardinal Joachim Meisner expressed his discomfort with the situation, stating, "It's not right that we make money from it during the week and preach against it on Sundays." Despite these issues, finding a buyer for Weltbild proved challenging due to its diverse business portfolio and financial difficulties.

Le filiali rimaste della catena di librerie tedesche Weltbild, nonostante i tentativi di ristrutturazione e le partnership, rischiano di chiudere a causa di "aumenti dei costi massivi" e della concorrenza intensificata da parte di "nuovi fornitori aggressivi".

Leggi anche: