L'ascesa di questo atleta paralimpica alla fama multisport e l'amicizia con Jurgen Klopp sono dettagliate qui.

Dopo la firma del contratto, Czyz ha subito un grave intoppo quando, durante l'ultima partita amatoriale, uno scontro con un portiere ha causato un danno al ginocchio. Purtroppo, l'assistenza medica è arrivata troppo tardi, causando danni permanenti sotto il ginocchio che hanno richiesto l'amputazione.

Parlando con CNN Sport's Patrick Snell, Czyz ha condiviso il suo viaggio emotivo. "Purtroppo, era troppo tardi per l'aiuto medico. Così, tutto sotto il ginocchio ha smesso di funzionare e hanno dovuto amputare," ha detto.

I sogni dell'atleta di diventare un calciatore professionista sono stati infranti, gettandolo nella disperazione. "Sono diventato suicida. Nonostante il mio ardente desiderio di diventare un calciatore professionista, il mio destino, la mia passione - ora avevo una sola passione: porre fine alla mia vita," ha confessato.

Dopo che un'infermiera è intervenuta e ha impedito il suo tentato suicidio, Czyz ha iniziato a vedere un barlume di speranza. Ha incanalato la sua passione in una nuova direzione, dicendo: "Potevo nuovamente riversare tutta la mia passione nell'impresa giusta e, nel farlo, sono uscito da questo periodo buio."

Solo sei mesi dopo l'amputazione, Czyz ha stupito tutti vincendo il titolo tedesco nella T42 100m e F42/44 salto in lungo. Ha poi rappresentato il suo paese ai Giochi Paralimpici del 2004, 2008 e 2012, vincendo sette medaglie, tra cui quattro d'oro, nelle para-atletica come sprinter e saltatore in lungo.

Un'amicizia inaspettata e un viaggio atletico straordinario

Czyz attribuisce la sua carriera paralimpica all'incoraggiamento di un amico. "Mi ha chiesto: 'Perché vuoi diventare un calciatore?' Ho risposto: 'Per entrare in uno stadio pieno di 80.000 tifosi che urlano il mio nome dopo che ho segnato un gol.' Era questa stessa sensazione che mi spingeva," ha spiegato.

Il suo amico gli ha mostrato un documentario sui Giochi Paralimpici del 1992, pieno di un pubblico rumoroso e di persone che acclamavano. Intrigato, Czyz ha espresso: "Wow, voglio essere lì." Questa è stata la porta che ha aperto nuove opportunità per lui.

Un'amicizia inaspettata con l'ex allenatore del Liverpool Jürgen Klopp, che era allenatore della squadra di calcio tedesca Mainz 05 all'epoca, ha ulteriormente spinto Czyz verso il suo nuovo sogno di diventare un para-atleta.

"Ha sentito la mia storia e ha deciso di supportarmi, assicurandosi che avrei ricevuto una protesi di prim'ordine per il futuro," ha raccontato Czyz.

Dopo aver partecipato a tre Paralimpiadi consecutive, Czyz si è ritirato temporaneamente per cinque anni, dedicando il suo tempo a fornire arti artificiali a 90 persone bisognose. In Nuova Zelanda, ha riacceso la sua passione per il badminton, rappresentando infine i Kiwi in questi Giochi Paralimpici.

"Immagina, ho preso una racchetta solo 2,5 anni fa e non sapevo come usarla," ha condiviso.

Durante questi Giochi Paralimpici, Klopp, che aveva lasciato l'incarico di allenatore del Liverpool, ha assistito dalle tribune, sostenendo il suo amico. Despite losing to Great Britain's Daniel Bethell, the pair maintained their joyous spirit.

"He supports my endeavor to open doors for others, which is why he came," said Czyz.

Klopp himself added: "It was wonderful to watch him, and standing next to his incredible wife, Elena, we both had tears in our eyes because I understand that sports are about the result and winning, but there's so much more to this story," as shared by Olympics.com.

