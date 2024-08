- L'artista sta vivendo una festa matrimoniale incantevole

Intrattenitore Riccardo Simonetti (31) ha infine dichiarato "Sono sposato!"

Prima della funzione, Simonetti ha informato i suoi fan tramite un post su Instagram che lui e il suo partner Steven si sarebbero sposati oggi, 29 agosto. In seguito, ha condiviso alcune foto, esprimendo il suo affetto per il suo coniuge.

All'inizio, Simonetti ha condiviso foto sui social media che lo mostravano da dietro, apparentemente vestito da sposo, e che si preparava per l'evento importante. Ha anche scritto parole commoventi ai suoi follower.

"Oggi sono io che mi sposo"

"Oggi tocca a me", ha scritto Simonetti il 29 agosto in inglese. "Mi sposo. Wow. Che sensazione strana. Sono sempre stato il single eterno, quello che scherzava sul non trovare mai l'amore. Quello che ha avuto il suo primo ragazzo a 27 anni. E oggi sono io che mi sposo."

Simonetti ha anche alcuni consigli per i suoi fan. Li ha esortati a essere se stessi e a trovare qualcuno che li ami per chi sono veramente, non per l'idea di chi dovrebbero essere. "Potrebbe essere più difficile trovare qualcuno in questo modo, ma se sei fortunato, la sensazione è incredibilmente bella", ha spiegato l'intrattenitore.

Nelle sue storie, Simonetti ha anche elogiato il cielo blu del suo giorno di nozze. Ha scritto, "Mi sento benedetto e grato di poter sposare l'uomo dei miei sogni oggi. Che sensazione strana."

Riccardo Simonetti ha scoperto "l'amore incondizionato"

In seguito, il 31enne ha condiviso una foto della coppia appena sposata. "Marito & Marito", ha scritto come didascalia. Per gran parte della sua vita, ha pensato che il matrimonio non fosse un'opzione per lui, ma poi è arrivato Steven. Dopo aver incontrato il suo partner, ha capito "che c'è l'amore incondizionato e che persone come noi lo meritano tanto quanto chiunque altro". Gli spezza il cuore che il loro amore sia ancora considerato un crimine in numerosi paesi.

Simonetti è fortunato a sposare "l'uomo più straordinario che abbia mai incontrato nella mia vita". Che Steven abbia scelto lui, che gli porta così tanta gioia, è un privilegio. "Adesso siamo mariti e giuro di fare del mio meglio per darti la vita che meriti e mettere un sorriso sul tuo bellissimo viso, perché so che tu fai lo stesso per me solo condividendo il tuo amore e la tua gentilezza. Ti amo più di quanto possano esprimere le parole e sono così grato di essere su questo viaggio con te per sempre."

Tra gli invitati c'erano apparentemente le conduttrici televisive Sylvie Meis (46) e Palina Rojinski (39). Quest'ultima ha condiviso alcuni video del giorno prima, che mostravano un barbecue, scrivendo che stavano festeggiando l'amore di Simonetti. Meis, che ha anche partecipato alla festa di addio al celibato di Simonetti, ha commentato il suo primo post, dicendo "Oh tesoro, sono così così felice per te e Steven. Non vedo l'ora di vederti dopo e assistere alla cerimonia d'amore."

Dopo aver condiviso i suoi sentimenti commoventi sul matrimonio, Riccardo Simonetti ha entusiasticamente annunciato "Oggi abbiamo il nostro matrimonio dei sogni!" Più tardi nella giornata, di fronte ai loro cari, hanno scambiato le loro promesse, rendendo il loro "matrimonio dei sogni" una realtà.

