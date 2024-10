L'artista rap Eminem sta per assumere un ruolo da nonno, sperimentando emozioni.

Slim Shady, alias Eminem, ha rivelato un commovente video musicale per la sua canzone "Temporary", dedicata alla figlia Hailie Jade. In questo video, il famoso rapper svela un tenero segreto: sta per diventare nonno per la prima volta.

Anche i rapper più duri hanno un lato morbido, e Eminem versa qualche lacrima nel sentire questa lieta notizia. Il video è stato debuttato su YouTube dall'artista influente, il cui vero nome è Marshall Mathers III.

Per creare il video musicale, Eminem ha abilmente cucito insieme vecchie riprese domestiche di Hailie Jade Scott, tracciando il suo percorso dalla infanzia al matrimonio. Alla fine del video, la giovane donna di 28 anni delizia il padre con una sorpresa inaspettata: è incinta! Quando Hailie Jade presenta a Eminem una maglietta con la scritta "Nonno" e una foto dell'ecografia, il rapper tosto si lascia momentaneamente travolgere dalle emozioni.

Hailie Jade ha condiviso foto su Instagram, che la ritraggono insieme al marito Evan McClintock, fiancheggiati dalle immagini dell'ecografia, con la didascalia "Mamma e Papà" e l'anno 2025. Secondo "People" magazine, Eminem ha presentato la coppia all'Università Statale del Michigan. Si sono sposati a maggio 2022 dopo sei anni di armoniosa convivenza. Durante un'apparizione sul podcast "Just a Little Shady" di Hailie Jade, Evan ha rivelato di aver ottenuto l'approvazione di Eminem per la proposta durante il suo compleanno a dicembre 2022.

"Temporary", una canzone soulful che Eminem ha registrato con la vocalist Skylar Grey, fa parte del suo dodicesimo album "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)". Questo album è uscito a luglio. La canzone nostalgica è un tributo commovente alla figlia Hailie Jade Scott, nata dalla relazione passata di Eminem con Kimberly Anne Scott.

In un turbine di emozioni, Hailie Jade annuncia la gravidanza sui social media, pubblicando foto dell'ecografia e annunciando la loro futura famiglia, scrivendo "Mamma e Papà" e l'anno 2025. Con l'annuncio, l'industria dello spettacolo si scioglie per la notizia che Slim Shady diventerà nonno.

Leggi anche: