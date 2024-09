- L'artista musicale nega le speculazioni sul nome del loro presunto neonato.

Celebrità come Cardi B (31) sono note per la loro creatività nell'assegnare nomi unici ai propri figli, e la rapper non fa eccezione. Ha infatti chiamato la figlia Kulture Kiari (6) e il figlio Wave Set (3) con nomi insoliti. Tuttavia, Cardi ha recentemente smentito le voci secondo cui il suo prossimo figlio si chiamerà Hurricane.

La rapper, attualmente incinta del suo terzo figlio con il partner Offset (32), ha risposto a un fan su X (ex Twitter) che sosteneva di aver scelto il nome Hurricane per il suo bambino in arrivo. Cardi B, apparentemente confusa, ha risposto: "Chi???" accompagnando il messaggio con emoji che piangono. Nonostante le speculazioni, è chiaro che Hurricane non sarà il nome del suo bambino.

Doppio colpo: annuncio di gravidanza e richiesta di divorzio

Cardi B ha annunciato la sua terza gravidanza su Instagram il 1° agosto, condividendo una foto che mostrava il suo pancione. "Con ogni fine arriva un nuovo inizio!" ha scritto come didascalia, suggerendo di guardare il lato positivo. Secondo i media, la rapper avrebbe anche presentato istanza di divorzio dallo stesso giorno. La coppia aveva confermato la loro separazione in una diretta streaming nel dicembre scorso, ma aveva poi fatto pace all'inizio dell'anno.

Cardi B e Offset, sposati dal 2017 e in attesa del loro terzo figlio, hanno attraversato numerosi alti e bassi nella loro relazione. Cardi ha addirittura presentato istanza di divorzio nel 2020, ma in seguito ha ritirato la richiesta.

Nonostante le affermazioni dei fan, Cardi B non ha confermato il nome Hurricane per il suo prossimo figlio. Nonostante le voci di separazione e i due tentativi di divorzio, Cardi B e Offset sembrano uniti in vista della terza gravidanza.

