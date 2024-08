L'artista musicale Lily Allen ha restituito il cane al rifugio per animali.

"Critici accusano la cantante Lily Allen di 'incuranza' per le sue recenti azioni. Ha condiviso sul suo podcast di aver restituito un cane che aveva adottato durante la pandemia perché aveva rosicchiato i loro passaporti. Allen ha dichiarato che il cane era poco addestrato e il suo errore ha comportato significative perdite finanziarie e disagi per i viaggi.

Nel episodio del suo podcast 'Miss Me?', Allen ha spiegato: 'Avevamo adottato un cane e purtroppo ha rosicchiato i nostri passaporti e visti. Non posso dirti quanto è costato sostituire tutto, soprattutto durante il Covid. È stato un vero incubo logistico.' Vivendo a New York con il suo partner David Harbour e le loro figlie Ethel e Marnie, ha aggiunto che l'incidente ha impedito alle sue figlie di visitare il padre in Inghilterra per 'quattro, cinque mesi'.

Allen non ha visto altra scelta che restituire il cane: 'Non erano solo i passaporti che ha distrutto, il cane era terribilmente sottoposto. Ho fatto del mio meglio, ma niente sembrava funzionare e i passaporti erano solo l'inizio.' Tuttavia, la storia di Allen non ha suscitato alcuna compassione.

Un'ondata di critiche è seguita alla rivelazione di Lily Allen sui social media, coperta dal 'Daily Mail'. Un utente ha scritto: 'Ha lasciato i passaporti in un posto dove un cucciolo potesse raggiungerli? No. Che persona crudele', mentre un altro ha commentato: 'È lei la colpevole, non la povera creatura. È un disastro che non abbia tenuto i documenti importanti lontano dagli animali domestici.' Un terzo ha twittato: 'Non è il cane a rovinare le vite, è il proprietario che non è responsabile delle proprie cose. Il cane non ha mandato all'aria il suo mondo, lo ha fatto lei con la sua negligenza.'

Despite the negative past experience, Allen plans to expand her family by welcoming another pet. She and her daughters have decided on a Chihuahua mix and have set their hearts on naming it Jude Bellingham, inspired by the English footballer with the same name."

