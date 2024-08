- L'artista musicale è morto.

Come riportato dal sito di gossip TMZ, la nota figura Isaac Freeman III, meglio conosciuto come Fatman Scoop, ha vissuto un traumatico incidente. È stato infatti riferito che è collassato durante la sua esibizione venerdì sera, venendo poi portato urgentemente in ospedale per ricevere cure mediche. L'incidente si sarebbe verificato al Town Center Park di Hamden, nel Connecticut, intorno alle 20:30 del 30 agosto.

Il rapper, che ha collaborato con importanti artisti hip-hop come Missy Elliott (53 anni) e Mariah Carey (55), è stato rianimato sul posto prima di essere portato via. Il suo tour manager ha condiviso un messaggio commovente esprimendo la sua incredulità e gratitudine. "Sono senza parole... Mi hai dato l'opportunità di viaggiare per il mondo e condividere il palco con te sui palchi più famosi del nostro pianeta. I insegnamenti che mi hai trasmesso mi hanno veramente formato nell'uomo che sono oggi. Non posso ringraziarti abbastanza, ti voglio bene."

Dopo il collasso sul palco, la famiglia e gli amici di Fatman Scoop sono stati devastati dalla sua malattia. Nonostante gli sforzi del team medico, il dolore era palpabile mentre attendevano notizie sul suo stato di salute.

Leggi anche: