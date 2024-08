- L'artista hip-hop americano muore a 39 anni

Il rapper e produttore statunitense BeatKing, il cui vero nome è Justin Riley, è morto a 39 anni. Come riportato da fonti come "Fox 25" e "TMZ", il suo manager ha confermato tristemente il decesso. In una dichiarazione pubblica è stato annunciato che l'artista è morto il 15 agosto, giovedì, in un ospedale di Houston. Secondo "TMZ", la causa del decesso è stata un'embolia polmonare. Si dice che abbia avuto un collasso durante una performance in una radio e sia stato portato d'urgenza in ospedale, dove è poi morto.

La popolarità di BeatKing esplode su TikTok

Una figura popolare nel suo Texas natale, BeatKing intratteneva le folle nei campus universitari e nei club notturni. Il suo successo è arrivato nel 2020 quando la sua canzone "Then Leave" è diventata virale su TikTok, introducendolo al palcoscenico internazionale. Ha collaborato con il rapper veterano Ludacris (nato nel 1975) e spesso condivideva il palco con il fenomeno del rap Drake (nato nel 1986). Purtroppo, non è chiaro se i due avessero progetti congiunti in programma.**

BeatKing lascia due figlie.

