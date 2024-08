L'artista hip-hop americano BeatKing muore all'età di 39 anni.

Justin Riley, una figura di spicco nella scena rap del Texas, ha ottenuto un'ampia riconoscenza dopo un rapido successo su TikTok. Ha collaborato con pesi massimi della musica come Ludacris. Purtroppo, non è più tra noi all'età di 39 anni.

Si sono diffuse ampiamente nel media voci sulla morte del rapper e produttore BeatKing, 39 anni. Il suo manager ha confermato la triste notizia, annunciando il decesso dell'artista il 15 agosto 2022.

Secondo il sito di gossip TMZ, Justin Riley, vero nome di BeatKing, è morto a causa di un'embolia polmonare. Prima di collassare durante una performance in una radio, è stato portato in ospedale a Houston, dove è poi deceduto. Le sue due figlie sono state al suo fianco per tutto il tempo.

Nato e cresciuto in Texas, BeatKing era un frequentatore assiduo di feste universitarie e club. Ha debuttato nel mondo della musica nel 2010 con l'album "Kings of the Club" e ha prodotto successi come "SDAB" con 2 Chainz e Juicy J, "Outside", "Keep It Poppin'" con Ludacris e "Queendom Come".

La sua fama internazionale è esplosa nel 2020 con il successo virale di "Then Leave" su TikTok. In seguito, ha collaborato con il rapper titano Ludacris e spesso ha condiviso il palco con il rapper numero uno delle classifiche Drake. Non è chiaro se stessero pianificando un album congiunto. Recentemente, ha fatto da opening act per un concerto di Nicki Minaj.

La notizia della morte di Justin Riley, in arte BeatKing, ha portato a un aumento delle segnalazioni di decessi nel mondo della musica. La sua morte a 39 anni a causa di un'embolia polmonare ha lasciato un vuoto significativo nella scena rap del Texas, dove aveva ottenuto un'ampia riconoscenza.

