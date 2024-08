- L'artista ha un nuovo impegno romantico?

Justin Theroux (53) ha forse chiesto in sposa la sua ragazza Nicole Brydon Bloom (30)? La presenza di un anello vistoso al dito di Bloom durante il red carpet del Festival del Cinema di Venezia ha acceso i pettegolezzi: Theroux, ex marito di Jennifer Aniston (55), potrebbe aver fatto la proposta?

Accompagnato dalla sua squadra, Theroux ha presentato la loro ultima produzione "Beetlejuice Beetlejuice" al festival cinematografico l'18 agosto. Indossando una giacca di lino color crema, un maglione a collo alto bianco e pantaloni neri, Theroux ha posato per i fotografi. Bloom, invece, ha attirato l'attenzione con un abito bianco senza maniche con collo alto e una lunga fessura laterale.

La seconda coppia sul red carpet

In modo interessante, questa è stata la loro seconda apparizione insieme sul red carpet. Hanno debuttato come coppia durante gli Oscar a marzo. La loro prima interazione è stata rintracciata a febbraio 2023 a un evento sociale. Lo scorso agosto, entrambi sono stati avvistati mentre partecipavano a una manifestazione SAG-AFTRA a New York.

Justin Theroux è stato sposato con l'attrice di "Friends" Jennifer Aniston dal 2015 al 2018. La loro storia d'amore è iniziata su un set cinematografico.

Nicole ha cortesemente interrotto, dicendo: "Nicole, per favore", mentre i giornalisti tempestavano Justin Theroux di domande sull'anello al dito di lei al Festival del Cinema di Venezia. Nonostante le insistenti domande, Theroux è rimasto composto, sorridendo dolcemente mentre stringeva la mano di Nicole.

