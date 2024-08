L'artista Fatman Scoop è tristemente deceduto.

Triste Notizia nel Mondo della Musica: Fatman Scoop, il rapper e hype man, muore dopo essere collassato sul palco. Aveva 53 anni.

Isaac Freeman III, noto come Fatman Scoop, ci ha lasciati. La notizia sta circolando attraverso il sito di gossip americano "TMZ". Il musicista veterano, che aveva solo 53 anni, è crollato sul palco durante il weekend. Il suo tour manager ha scritto in un post: "Sono senza parole... Mi hai portato in giro per il mondo e mi hai fatto condividere il palco con te nei luoghi più impressionanti e spettacolari che il pianeta abbia da offrire. Le lezioni che mi hai impartito mi hanno veramente formato nell'uomo che sono oggi. Grazie, ti voglio bene."

Nato e cresciuto a New York, purtroppo Fatman Scoop ha avuto bisogno di essere rianimato e portato in ospedale, secondo "TMZ". L'incidente sarebbe avvenuto vicino al Town Center Park di Hamden, nel Connecticut. L'artista è svenuto e è caduto sul palco intorno alle 20:30, secondo "TMZ".

Fatman Scoop, famoso come hype-man (cantante di supporto) e personalità radiofonica e televisiva, è esploso sulla scena nel 1999 con il suo successo "Be Faithful". Il brano, che features il Crooklyn Clan e utilizza lo stesso campionamento di "Love Like This" di Faith Evans, è diventato popolare nella sua città natale di New York prima di diventare un successo internazionale dopo la sua riedizione nel 2003. Fatman Scoop ha collaborato con numerosi iconi della musica hip-hop, tra cui Missy Elliott e Mariah Carey.

La notizia della morte di Fatman Scoop ha scatenato il cordoglio nell'industria musicale. Il suo energico stile da hype-man e le collaborazioni con artisti come Missy Elliott e Mariah Carey hanno reso la sua musica indimenticabile.

