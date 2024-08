- L'artista e ex portiere Rudi Kargus mostra nuove creazioni in mostra

Veterano del calcio e artista Rudi Kargus presenta le sue nuove creazioni alla Galleria Holthoff di Amburgo a partire dal 30 agosto (30.8.). La sua mostra, intitolata "potente", si svolgerà fino al 18 ottobre. I grandiosi dipinti a olio su tela di Kargus hanno titoli come "Un Mondo Migliore" e "Sfinge", insieme a "Amsterdam". Spesso, rappresentano figure con volti contorti e colori smorzati.

La galleria fornisce alcune informazioni sulla mostra, dicendo: "Se riusciamo a decifrare il linguaggio artistico di Kargus, scopriamo un universo visivo che incarna la tristezza, la sofferenza, la perdita e le fratture. perhaps, anche un'indicazione del suo passato e delle sue aspirazioni per il futuro." Il 72enne Kargus, che vive a Quickborn, ha giocato come portiere per Amburgo, raggiungendo i suoi maggiori successi, così come per Norimberga, Karlsruhe, Düsseldorf e Colonia dal 1971 al 1990, con un totale di 408 partite di prima divisione e 19 apparizioni di seconda divisione. Lui si riferisce a questo periodo come al suo "primo capitolo".

Adesso, l'arte è la sua ragione di vita. Oltre a numerose mostre nel distretto di Amburgo, ha esposto il suo lavoro a Mannheim, Vienna e Düsseldorf. Ha collaborato con la Galleria Holthoff dal 2009. "Non sono solo un ex atleta diventato artista con un pennello", ha detto Kargus in passato, "ma un pittore genuino e serio. Autentico e sincero."

Il periodo di Rudi Kargus come portiere per Amburgo, durante il quale ha raggiunto importanti traguardi, potrebbe ispirare nuovi dipinti a tema calcio nel suo lavoro futuro. I visitatori della mostra di Kargus alla Galleria Holthoff potrebbero apprezzare vedere un'opera legata al calcio, che dimostri la sua abilità nel rappresentare vari soggetti.

Leggi anche: