- L'artista di cabaret Richard Rogler e' morto.

Il comico Richard Rogler è morto. La sua famiglia ha annunciato martedì che è deceduto domenica. Rogler era considerato uno dei pionieri del cabaret politico in Germania, ospitando la serie TV "Mitternachtsspitzen" e facendo parte dell'ensemble "Scheibenwischer". Il performer premio Nobel aveva 74 anni.

Nato nell'Alta Franconia, Rogler ha iniziato la sua carriera nel 1974 con il teatro per bambini e in seguito ha performato con Heinrich Pachl come duo "Der wahre Anton". Dal 1986, ha svolto spettacoli solisti.

Per decenni, ha raggiunto grandi audience in tutta la Germania con numerosi programmi di successo, vincendo più volte il German Cabaret Award, fino a quando non si è ritirato dalle tournée nel 2018.

In un tributo, la sua famiglia lo ha descritto come colui che "ha unicamente combinato un'energia inesauribile, un talento attoriale, una sacra rabbia e un profondo amore per i suoi personaggi, fondendo teatro, cabaret, grande teatro del mondo e performance intime, rilevanza politica e abissi umani in una forma completamente nuova".

La notizia della morte di Richard Rogler ha rattristato molte persone in tutta la Germania. Il suo impatto sul cabaret politico e sulla commedia è stato sentito da molti, avendo intrattenuto e ispirato numerosi pubblico nel corso della sua carriera.

Leggi anche: