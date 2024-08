- L'artista deve pagare il danno del filo del pittore.

Artista Leon Loewentraut ha ottenuto €26.000 di danni per violazione del diritto d'autore. La 12ª Camera Civile del Tribunale Regionale di Düsseldorf ha stabilito che l'artista imputato ha violato il copyright di Loewentraut su tre dipinti. Li ha copiati e venduti senza il consenso di Loewentraut e li ha pubblicati sul suo canale Instagram. L'impressione complessiva delle copie corrispondeva ai originali, senza alcuna prova dell'apporto creativo dell'imputato. La sentenza non è ancora definitiva.

L'imputato aveva firmato e venduto le immagini copiate con il suo nome, sostenendo di averne fatte solo delle copie private per scopi di pratica, utilizzando lo stile di Loewentraut come riferimento. Loewentraut ha richiesto €26.000 di danni, che è stata l'importo assegnato (Caso No.: 12 O 156/24).

L'atto dell'imputato di vendere l'opera d'arte copiata con il suo nome è stata una violazione dei diritti artistici di Leon Loewentraut. Nonostante abbia sostenuto che fosse per la pratica, l'uso dell'imputato dello stile distintivo di Loewentraut nelle sue opere è un chiaro esempio di influenza artistica.

