L'artiglieria ucraina colpisce un convoglio militare russo.

Lentamente ma inesorabilmente, l'esercito russo sta organizzando la difesa della regione di Kursk. Tuttavia, sembra stia incontrando un primo intoppo: l'artiglieria ucraina ha colpito un convoglio militare russo. I veicoli stanno bruciando e ci sono molte vittime.

Nella battaglia nella regione russa di Kursk, si presume che un attacco di artiglieria ucraina abbia colpito una colonna militare russa a est della città di Rylsk. I residenti locali hanno fatto registrazioni non verificabili di equipaggiamento militare in fiamme durante la notte di giovedì e le hanno condivise sui social media. Sono stati segnalati diversi impatti. Si specula sui social media che un attacco HIMARS potrebbe essere responsabile. In un video girato al mattino, che si dice mostri le conseguenze di questo incidente, si possono vedere una dozzina o più di camion militari parzialmente bruciati. Sembra ci siano anche molte vittime. Sui pianali di carico di alcuni trasportatori, sembrano esserci soldati feriti o addirittura morti.

Già giovedì, è apparso un video sui social media che mostra una colonna molto lunga di veicoli e soldati russi. Non è chiaro se sia la colonna che è stata colpita dalle truppe ucraine. Si noti che la maggior parte dei veicoli sembra essere auto private. Solo pochi dei veicoli sembrano appartenere all'esercito - di solito sono trasportatori. Si vedono uno o due cannoni d'artiglieria, ma non ci sono veicoli corazzati.

Il fatto che il convoglio sospetto sia stato colpito a est di Rylsk non è un caso. Data la direzione attuale delle truppe ucraine, la città di 15.000 abitanti è minacciata. Secondo le conoscenze attuali, le truppe di Kiev stanno combattendo a circa 30 chilometri a sud del villaggio di Korenewo. Il convoglio militare russo probabilmente doveva essere portato in posizione contro le truppe ucraine. Dopo l'attacco a sorpresa ucraino nella regione di Kursk di martedì, l'organizzazione del contrattacco ha richiesto molto tempo. Ciò potrebbe anche essere dovuto al fatto che il Ministero della Difesa russo ha inizialmente sottovalutato gravemente la situazione e ha minimizzato le conseguenze. Tuttavia, man mano che le truppe ucraine avanzavano più a fondo nel territorio russo, è stata presa un'azione.

Qual è l'obiettivo dell'offensiva?

Attualmente, ci sono due direzioni principali delle truppe di Kiev. Una si dirige a nord o a nord-ovest - attraverso Korenewo verso Rylsk. La seconda si dirige a nord-est. Si ipotizza che le truppe ucraine stiano cercando di raggiungere la città omonima di Kursk. nearby, tra le altre cose, c'è una centrale nucleare. Tuttavia, i motivi dell'offensiva sul territorio russo rimangono nebulosi. Kiev stesso fa quasi nessun commento su questo. Gli esperti occidentali speculano solo su quali potrebbero essere gli obiettivi.

Una considerazione è quella di occupare la centrale nucleare della regione per scambiarla con quella occupata dalle truppe russe nella centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina. Tuttavia, la centrale nucleare di Kursk si trova a circa 80 chilometri dietro il confine. Le truppe ucraine dovrebbero avanzare molto più a fondo nel territorio russo. Gli esperti occidentali dubitano che le truppe e l'equipaggiamento militare sarebbero sufficienti per questo.

Un'altra considerazione è l'idea di occupare il territorio russo per scambiarlo con il territorio ucraino attualmente tenuto dalla Russia. Un altro possibile obiettivo di Kiev potrebbe essere quello di costringere la Russia a ritirare le truppe da altri regioni dell'Ucraina per difendere il proprio territorio, migliorando potenzialmente la situazione per i difensori ucraini, ad esempio, nel Donbass. Fatto sta che le truppe ucraine non stanno tenendo la posizione ma continuano ad avanzare nella regione di Kursk. La resistenza russa sembra essere sporadica. Inoltre, Mosca non sembra ancora fare affidamento su truppe regolari con carri armati o trasporti corazzati. Invece, gli evacuazioni nella regione di Kursk continuano, con decine di migliaia di persone apparentemente portate in salvo.

