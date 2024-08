- L'articolo etichettato A8 è stato reso disponibile ancora una volta.

Sulla A8, nei pressi di Siegsdorf (regione di Traunstein), il traffico è stato ripristinato. Un rimorchio è caduto sulla strada in un incidente avvenuto di venerdì mattina, come riferito da un rappresentante della polizia. Per fortuna, non ci sono state segnalazioni di feriti. Di conseguenza, l'autostrada è stata bloccata in direzione di Monaco tra Neukirchen e Siegsdorf. Le cause del ribaltamento del rimorchio non sono state ancora determinate.

Le indagini della polizia si sono concentrate sulle cause dell'incidente del rimorchio. Nonostante il ripristino del traffico, i conducenti dovevano prestare particolare attenzione a causa della storia recente degli incidenti.

