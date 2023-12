L'arte inaspettata delle locandine cinematografiche dipinte a mano in Ghana

Per attirare gli spettatori, i video club avevano bisogno di pubblicizzare le loro offerte. Ma non avevano i manifesti cinematografici originali, né i mezzi per stamparne di alternativi: i governanti militari del Paese avevano persino limitato l'importazione di macchine da stampa.

Così ne hanno realizzati di propri, commissionando ad artisti locali di dipingerli a mano su sacchi di farina usati. I manifesti erano di grandi dimensioni, di solito da 40 a 50 pollici di larghezza e da 55 a 70 pollici di altezza.

Da allora i manifesti hanno fatto scalpore nel mondo dell'arte e i primi originali sono stati venduti a prezzi elevati dai collezionisti.

Le opere sono famose per il loro stile sgargiante ed esuberante, pieno di muscoli, sangue e tratti esagerati.

"Erano progettati per vendere i biglietti del cinema, per far passare la gente dalle porte", ha detto Brian Chankin, commerciante e collezionista, al telefono dal Ghana. "Quindi l'atmosfera era davvero quella di cercare di rendere ogni poster il più unico possibile, per non dire il più folle possibile".

Occasionalmente, gli artisti si sono presi una licenza creativa raffigurando eventi che non erano presenti nei film. "A volte ho guardato i film e ne ho tratto alcune azioni", ha detto in un'e-mail Heavy Jay, un artista che possiede uno studio a Teshie, vicino alla capitale del Ghana, Accra. "Ma se il film era così noioso, allora dovevo farlo con la mia immaginazione, che per lo più presentava immagini e azioni che non erano presenti nei film, per attirare più persone a guardarli".

Negli anni Novanta, periodo di massimo splendore del business dei club cinematografici, diverse decine di artisti erano impiegati per produrre i poster. Tra gli artisti più popolari - o i loro pseudonimi - c'erano Joe Mensah, Nyen Kumah, Leonardo, Socrates, Death is Wonder, Frank Armah e D.A. Jasper.

Brian Chankin ha iniziato a collezionare i poster circa 10 anni fa, proprio quando l'interesse globale ha iniziato a crescere. Li esponeva sulla parete di un videonoleggio di sua proprietà a Chicago.

"La gente ha iniziato a volerli comprare dal muro, così abbiamo finito per venderne un bel po'", ha raccontato. "Sono riuscito a guadagnarmi un po' di seguito, così ho iniziato a comprarne sempre di più con tutti i soldi che avevo". Nel corso degli anni mi sono passati per le mani centinaia e centinaia di poster, molti dei quali li tengo per la mia collezione.

"Ce ne sono alcuni che, se decidessi di venderli, potrebbero valere migliaia di euro, ma sono quelli che non sono certo interessato a vendere. So che altre persone hanno venduto questi poster per cifre superiori a 50.000 dollari. Tutto ciò che risale agli anni '80 è incredibilmente scarso e difficile da trovare a questo punto".

La domanda di poster per video club in Ghana ha iniziato a diminuire a metà degli anni 2000, quando la visione domestica è diventata più diffusa e la stampa è diventata più pratica rispetto alla commissione di opere d'arte originali, che richiedevano giorni di lavoro. Da allora, secondo Chankin, molti artisti hanno abbandonato il mestiere. Ma alcuni hanno mantenuto viva la tradizione e ora lavorano su commissione, realizzando copie di manifesti originali o dipingendone di completamente nuovi di film vecchi e nuovi.

Nel 2015, Chankin ha aperto la Deadly Prey Gallery, uno studio di Chicago che lavora con artisti ghanesi. I prezzi dei poster commissionati variano da 300 a 600 dollari e i più richiesti sono quelli dei grandi blockbuster d'azione degli anni '80 che hanno reso famosi i poster. "Predator, Terminator, qualsiasi cosa con Kurt Russell, qualsiasi cosa con (Jean-Claude) Van Damme", ha detto Chankin, aggiungendo: "L'horror è probabilmente il genere più popolare".

Con un interesse apparentemente in crescita, i poster sono ora facilmente reperibili online. Ma, avverte Chankin, gli acquirenti devono guardarsi dalle copie moderne mascherate da vecchi originali.

"Ci sono sempre dei bootleg, che di solito cercano di far sembrare i manifesti più vecchi di quanto non siano in realtà", ha detto. "Quelli sono in grado di riconoscerli in un secondo, ma altre persone potrebbero non esserne in grado".

Questo articolo è stato pubblicato originariamente nell'ottobre 2019.

