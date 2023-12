L'arte del caddie: Cosa rende un buon compagno di golf?

Dopo che il campione dell'Open Collin Morikawa ha issato la Claret Jug, ha chiesto in modo commovente ai nugoli di fan abbronzati di aiutarlo a festeggiare il 39° compleanno del suo caddie - JJ Jakovac - e i fedeli golfisti del Kent hanno risposto con un'allegra canzone.

I caddie non sono mai lontani dai riflettori e hanno una prospettiva unica sul mondo dello sport professionale di alto livello.

Che si tratti del decenne Eddie Lowery agli US Open del 1913 - che aiutò il dilettante Francis Ouimet a ottenere una famosa vittoria contro i giganti del gioco Harry Vardon e Ted Ray e poi divenne multimilionario - o di Fanny Sunesson, la prima caddie donna a vincere un major maschile mentre era al seguito di Nick Faldo al Masters del 1990, è un lavoro come nessun altro.

"Il mio piccolo caddie, Eddie Lowery... non molto più grande di una nocciolina, era una vera e propria fonte di ispirazione; e sarebbe difficile trovare un ragazzo più brillante o più intelligente", ha scritto Ouimet per The American Golfer.

"Non posso sopravvalutare l'influenza di (Eddie) sul mio gioco".

C'è un tesoro di storie di caddie, come quella dello sfortunato ragazzo a cui si deve il nome della decima buca - chiamata South America - del campo che ospita il Women's British Open, Carnoustie.

La leggenda narra che il giorno seguente, ubriaco, si vantò di voler emigrare nel lontano continente, per poi essere trovato al mattino addormentato sul green.

E così la buca acquisì il suo singolare nome.

Il caddie veterano Billy Foster - l'inglese che ha lavorato con Gordon Brand Jr., Seve Ballesteros, Darren Clarke, Thomas Bjorn, Sergio Garcia, Lee Westwood, Tiger Woods alla Presidents Cup del 2005 e attualmente Matt Fitzpatrick - ne ha viste di tutti i colori in quasi 40 anni di caddie.

Ha ricordato com'era la professione negli anni '80: dormire in tende, autobus e persino in un cespuglio su un'autostrada francese una notte, vivere senza telefono cellulare o carta di credito, senza libretti delle distanze e persino stare in piedi in mezzo a un campo pratica a prendere le palle degli altri giocatori cercando di non essere colpiti.

"I paletti sono leggermente cambiati", ha detto a CNN Sport.

"All'epoca non c'erano i libretti delle distanze, quindi dovevi arrivare il lunedì e disegnare il tuo libretto delle distanze con la ruota dentata. Solo per questo ci volevano sette-otto ore".

Sunesson, come Foster, ha dichiarato alla CNN nel 2018 di aver intrapreso l'attività di caddie come mezzo per viaggiare e vedere posti.

"All'epoca non si pensava di fare soldi con il gioco", ha aggiunto Foster, secondo cui oggi gli ex professionisti prendono in considerazione questa scelta professionale.

Anche il tre volte campione del Grande Slam Andy Murray è entusiasta dell'idea di fare il caddie, anche se, essendo un perfezionista, potrebbe esserci un aspetto del lavoro che potrebbe tenerlo sveglio la notte.

L'incubo dei quindici club

Caddista di Clarke, che finì a pari merito con il terzo classificato all'Open del 2001 al Royal Lytham & St Annes, Foster ricorda che il leader del girone finale Ian Woosnam fu penalizzato di due colpi per avere due driver nella sacca, il momento "più triste" che ricorda in tutta la sua carriera.

Ancora oggi, Foster si sveglia più volte all'anno con i sudori freddi, in preda al panico per la presenza di 15 mazze, una in più del numero legale introdotto negli anni Trenta.

"Cerchi di tirare fuori la mazza, poi ne compaiono altre tre, poi ci sono 18 mazze nella borsa, te ne liberi e ne compaiono altre cinque! È il peggior incubo del caddie".

Miles Byrne, il caddie dell'ex campione del Masters Woosnam, ha dato la notizia al suo capo mentre era in testa alla classifica.

"Mi sono sentito subito in colpa per Miles. È l'errore cardinale, ed è successo parecchie volte. Poteva essere all'Open di Francia o all'Open di Spagna, ma essere nell'ultimo gruppo, in testa all'Open Championship... è un pensiero orribile, orribile".

Foster ha raccontato come il destino abbia giocato a sfavore di Woosnam e Byrne quella domenica, dal gallese che portò un driver di riserva al campo prima per mettere a punto il suo gioco, alle voci sulla fretta di arrivare al tee - il primo par-three.

"Woosie ha giocato tutta la settimana con un solo driver nella sacca, un solo copri testa. Si potrebbe pensare che ci fossero due copritesta, ma Woosie ha tirato il fiato per tutta la settimana con un solo driver nella sacca e un copritesta.

"Ma Woosie lo stava sciacquando sul campo e il suo allenatore Pete Cowen gli ha detto di colpire qualche ferro da sei prima di partire, perché insolitamente Lytham inizia con un par tre".

Mentre si avviavano alla prima buca, le ultime parole apparentemente pronunciate da Cowen a Byrne sono state: "Non dimenticare di mettere il driver di riserva nell'armadietto", prima che tutto si srotolasse.

"Qual è la prima cosa che fai sul primo tee? Togliere la copertura", ha detto Foster.

"Ma il primo a Lytham è un par tre. Miles ha preso il foglio dei birilli, ha dato a Woosie la distanza, lui ha colpito di nuovo un ferro sei, un colpo secco e un birdie.

"Ora è in testa all'Open, a 43 anni, la sua ultima possibilità, e so che Miles ha fatto due passi dal primo tee e ha visto i due driver. E voleva essere malato. Arrivò a circa 10 metri dal primo green e disse: 'Woosie, andrai fuori di testa'".

Seguono immagini di Woosnam che getta con rabbia la mazza tra i cespugli, mentre Foster dice che avrebbe saltato la recinzione per raggiungere la vicina linea ferroviaria.

"Sarei rimasto sdraiato lì ad aspettare che il treno delle tre da Lytham passasse e mi staccasse la testa.

"Deve essere stata una sensazione orrenda, non l'avresti mai superata, e ancora oggi scommetto che Miles non l'ha mai superata e nemmeno Woosie".

"Lo stavo pensando, ma non l'ho detto".

Non è sempre un percorso accidentato. Collaborazioni di lunga durata come quella tra Jim "Bones" Mackay e Phil Mickelson hanno prosperato per 25 anni, vincendo cinque major tra il 2004 e il 2013.

O l'improbabile coppia di Andy Sutton e Ben Curtis all'Open del 2003: i due si sono incontrati una settimana prima che l'americano Curtis diventasse il primo uomo dopo Ouimet a vincere un major al primo tentativo.

Il tre volte vincitore di un major e capitano della Ryder Cup europea del 2021 Padraig Harrington e Ronan Flood sono un'altra coppia che ha superato la prova del tempo, mentre all'americano Chad Lamsback è stata riconosciuta la conoscenza del luogo, la conoscenza della lingua giapponese e il sangue freddo dalla vincitrice dell'Augusta National Women's Amateur del 2021 Tsubasa Kajitani.

"Il caddie di oggi si chiama Chad, e Chad ha già fatto il caddie per alcuni giapponesi", ha detto il diciassettenne. "Per questo ci fidiamo di lui".

Da quando è scoppiata la pandemia di coronavirus, molti giocatori hanno assunto membri della famiglia o amici come caddie; prima ancora, Rory McIlroy ha portato il suo amico Harry Diamond nella sua sacca. Il fratello di Dustin Johnson, Austin, ha fatto da caddie per entrambi i titoli major del 37enne.

Tim, il fratello di Mickelson, era al fianco dell'americano quando il 51enne è diventato il più vecchio campione di major a maggio, e Brittany, la sorella di Brooke Henderson, ha percorso i fairway con la vincitrice canadese di major.

Un anno fa, il fidanzato Max Mehles, golfista professionista di Sophia Popov, ha portato la borsa della tedesca in occasione del suo memorabile trionfo all'AIG Women's Open di Troon, un favore che Popov ha ricambiato a marzo, quando Mehles ha giocato il torneo di qualificazione del PGA Tour Canada.

L'ex presidente dell'European Tour Caddies Association e proprietario di The Tour Caddies Sean Russell, che ha fatto da caddie a Kenneth Ferrie, plurivincitore, e a Diana Luna sul Ladies' European Tour e nella Solheim Cup 2009, ha detto che le regole di Covid sono state un chiaro fattore nel cambio di guardia.

"Se devi passare molto tempo con qualcuno, è meglio che tu stia con un amico", ha detto alla CNN Sport.

"Penso che Covid abbia accelerato quella che era una tendenza precedente: avere un amico, un marito, una moglie in borsa. Rory viene criticato molto nella 'Twittersfera', ma non sentirete nessuno dei caddie dire che Harry è un cattivo caddie: è davvero bravo. Anche Lee Westwood ed Helen, sfido chiunque a dire che non sono una buona combinazione.

"Dico sempre che si può insegnare a qualcuno a essere un caddie, ma non si può insegnare a essere il proprio compagno".

Russell ha quattro principi chiave a cui si è sempre attenuto come caddie: fare bene le cose di base, essere adattabile, essere in grado di andare d'accordo con chiunque e avere la capacità di superare le cose.

"Credo che i caddie abbiano una pelle abbastanza spessa, alcuni più di altri", ha detto.

Quando facevo il caddie, la prima domanda che facevo al giocatore era: "Cosa non sopporti dei caddie o cosa non sopporti che facciano i caddie?".

"La risposta variava sempre da cose come i caddie che dicevano: 'Lo stavo pensando ma non l'ho detto', o un altro giocatore che diceva di non volere che i caddie fossero troppo sulla difensiva. Per esempio: "Se è a sei piedi dalla destra del green, andiamo sul birillo. Non fatemi giocare a sinistra".

Foster ha un consiglio fondamentale: scegliere con cura il proprio coniuge golfista.

Sono 30 settimane all'anno, è più una relazione che un matrimonio, quindi bisogna essere in grado di andare d'accordo".

"L'arte del caddie è essere positivi e impegnarsi nelle risposte. Quando il giocatore fa una domanda, bisogna essere pronti. Io so già la risposta prima che la facciano".

Fonte: edition.cnn.com