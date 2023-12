L'Arsenal ha un problema di cartellini rossi e sta danneggiando la squadra di Mikel Arteta

Il giallo non è l'unico tipo di cartellino problematico per l'Arsenal in questo momento.

Il cartellino rosso di Thomas Partey nella semifinale di Carabao Cup di giovedì contro il Liverpool è stato il 14° della squadra da quando il manager Mikel Arteta ha assunto la guida del club nel dicembre 2019 - sei in più di qualsiasi altra squadra in Premier League nello stesso periodo.

Il contesto dell'espulsione di Partey ha reso la lettura ancora più cupa.

Il ghanese è atterrato a Londra all'ora di pranzo dopo la scioccante uscita anticipata del suo Paese dalla Coppa d'Africa, consentendo ad Arteta di nominare il centrocampista in panchina per la partita di ritorno in casa, molto in bilico dopo il grintoso pareggio per 0-0 dell'andata ad Anfield.

Un risultato reso ancora più prezioso dal fatto che i Gunners hanno giocato quasi tutta la partita in 10 uomini, dopo il rosso diretto di Granit Xhaka - il quinto della sua carriera nell'Arsenal - a soli 24 minuti dal termine.

Giovedì scorso, all'Emirates, il sostituto di Partey nel secondo tempo è stato espulso in un tempo ancora più breve: ha impiegato solo 16 minuti per prendere due cartellini gialli ed essere espulso nelle fasi finali della partita.

Certo, la doppietta di Diogo Jota ha reso l'uscita di Partey in fin dei conti irrilevante ai fini del risultato complessivo - il passaggio del Liverpool alla finale di Wembley contro il Chelsea sembrava assicurato ben prima dell'espulsione del ghanese - ma il terzo cartellino rosso in quattro partite è una prova lampante della cattiva disciplina dell'Arsenal.

Dobbiamo sradicarla completamente

Significa che nel 2022 l'Arsenal ha avuto il triplo dei cartellini rossi rispetto ai gol subiti, e nessuna vittoria.

Il problema della disciplina dell'Arsenal è qualcosa che Arteta vuole "sradicare completamente".

"Abbiamo giocato le ultime tre partite con dieci uomini e contro le squadre di vertice non si può fare così perché siamo completamente esposti", ha detto lo spagnolo ai giornalisti.

È già abbastanza difficile batterli, ma con dieci uomini diventa una vera sfida e non è quello di cui abbiamo bisogno con la quantità di giocatori che abbiamo fuori, per non averlo a disposizione".

"Dobbiamo eliminare completamente questa situazione. Vogliamo essere competitivi, vincere le partite e avere di nuovo una buona sequenza di partite, dobbiamo rimanere con 11 giocatori".

Angoscia adolescenziale

Con 24,2 anni, l'Arsenal ha l'età media più giovane di tutti gli undici titolari della Premier League in questa stagione.

Dopo un inizio lento, la giovane squadra di Arteta - spinta dalle prestazioni folgoranti dei diplomati dell'accademia Bukayo Saka ed Emile Smith Rowe - si è messa saldamente in lizza per un posto tra le prime quattro e per il tanto atteso ritorno in Champions League.

L'ultima volta che l'Arsenal ha giocato in Champions League è stato nella stagione 2016/2017.

L'esuberanza giovanile ha ringiovanito una squadra e una tifoseria dell'Arsenal che a volte sembrava priva di speranze fino a pochi anni fa, ma c'è un argomento corrispondente per dire che la stessa inesperienza è da biasimare per l'attuale piaga dei cartellini rossi.

L'espulsione del ventiquattrenne Gabriel Magalhaes durante il caotico scontro con il Manchester City del 1° gennaio è stata una perfetta dimostrazione di questa tesi: il difensore è stato ammonito due volte in soli tre minuti e ha messo in difficoltà la sua squadra dopo uno splendido primo tempo contro i campioni della Premier League.

L'uscita di Gabriel ha lasciato l'Arsenal aggrappata a se stessa prima della vittoria finale di Rodri per il City.

D'altra parte, a 28 e 29 anni rispettivamente, Partey e Xhaka rappresentano due dei professionisti più esperti dell'Arsenal a livello internazionale, il che suggerisce che la responsabilità per l'ondata di cartellini rossi della squadra ricade su membri giovani e vecchi della squadra.

È una responsabilità che Partey accetta, visto che venerdì il ghanese è intervenuto sui social media per spiegare il suo cartellino rosso contro il Liverpool.

"Sono responsabile di tutto quello che è successo e mi prendo tutte le critiche", ha detto Partey.

"Dovrei essere più intelligente per non entrare in una sfida già prenotata, ma questa è la mia personalità. Mi piace lottare per ogni pallone.

"Amo questo club e amo il mio Paese, anche se a volte le cose non vanno come vorrei, continuerei a lavorare di più per sistemare le cose".

