L'arrivo emozionante di Elena Miras

Recentemente, i concorrenti di "Sono una celebrità - Sfida delle leggende della giungla" su RTL+ (e il giorno successivo alle 20:15 su RTL) hanno cacciato il piantagrane David Ortega (38), e ora arriva il prossimo partecipante: la star della realtà Elena Miras** (32) entra nella boscaglia del Sudafrica - e non viene esattamente accolta a braccia aperte.

All'inizio del nuovo episodio, David è costretto a lasciare il campo. "Ha semplicemente oltrepassato i limiti," spiega Georgina Fleur (34) riguardo alla sua partenza. Mentre Giulia Siegel (49) è dispiaciuta per la sua uscita perché "si divertiva con lui in ogni modo," Gigi Birofio (25) la pensa diversamente: "Spero di non vederlo mai più. Fine della storia." Di conseguenza, la partenza di David passa in secondo piano e gli eventi della giornata proseguono.

Infrangere le regole a destra e a manca

E gli eventi del terzo giorno ruotano intorno al fatto di infrangere le regole nel campo ancora una volta. I partecipanti hanno già infranto le regole più volte dormendo troppo, condividendo sigarette e, cosa più grave, contrabbandando oggetti nella giungla. "Penso che siamo il campo della giungla più ribelle mai visto," sospetta Gigi, e non è lontana dalla verità. RTL affida a Winfried Glatzeder (79) il compito di sequestrare il contrabbando, anche se lui stesso ha introdotto accendini fissati al fondoschiena. Gigi ha una violazione simile, con un altro pacchetto di sigarette. Mola Adebisi (51) ha un paio di calzini, e Giulia ha praticamente un intero armadietto delle spezie, compreso sale, pepe, erbe e persino interi cubetti di brodo. Non si sente affatto colpevole: "Non è criminale! Criminale è non voler aiutare gli altri."

Senza spezie, la situazione del cibo non migliora. Eric Stehfest (35) ha guadagnato tutte le 12 stelle possibili nella prima prova regolare della special edition estiva, ma la preparazione dei "pranzi lussuosi" causa un'altra discussione. Per fortuna, Kader Loth (51) fa le domande giuste per alleggerire l'atmosfera: "Immagina che siamo qui dopo un incidente aereo. Chi mangeresti?" Poiché Winfried è "troppo duro" per lei, sceglie il Casanova della TV Gigi: "Sarebbe carne tenera."

Nel frattempo, Thorsten Legat (55) ha altre cose per la testa. Dopo aver pianto il secondo giorno, si sfoga di nuovo in una conversazione durante il turno di notte con Danni Büchner (46), discutendo del padre violento che "terrorizzava tutta la famiglia." "Non c'è molto amore, più punizioni, e non si dimentica," ricorda tra le lacrime. Danni può empatizzare con il suo dolore e si sente "legata in modo speciale" all'ex calciatore, poiché anche la sua infanzia è stata segnata dalla violenza.

Una Giulia Siegel per certi momenti

Il terzo giorno, Giulia rivela alcuni segreti in modo insolito: rivela di avere un canale per uomini con un feticcio per il fumo. "Sono la fumatrice più famosa della Germania," sottolinea - il suo stile unico di fumo è popolare e viene spesso utilizzato come aiuto per la masturbazione. "Potrebbero esserci 3.000-4.000 persone che vogliono solo guardarmi fumare."

All'inizio, il suo comportamento di fumatrice attira l'attenzione solo perché Giulia si rifiuta di seguire le regole nonostante le violazioni delle regole menzionate. Quando Danni le fa notare che non dovrebbe condividere le sue sigarette, non mostra rimorso: "Gestisco la mia dipendenza come meglio credo." In un'intervista, il DJ si scaglia contro il suo avversario: "Non avrò una discussione con persone più deboli di me, sia verbalmente che intellettualmente." Gestisce la situazione in modo simile quando Sarah Knappik (37) affronta la condivisione del suo oggetto di lusso. "Giulia non sa gestire le critiche," osserva correttamente Kader.

Georgina e Danni si distinguono nel test

Il prossimo test nel campo della giungla delle leggende è arrivato. Questa volta, la produzione sceglie Georgina e Danni, attualmente amiche strette, per il compito. Mentre Danni, che ha il maggior numero di prove della giungla, lo affronta con disinvoltura, Georgina è nervosa prima. Durante il percorso verso il test, piange: "Non so perché, ma tutto è così terribile. [...] Tutto qui è così orribile." La sporcizia nella giungla e l'atmosfera negativa la stanno colpendo.

Tuttavia, sorprendentemente, tutto viene dimenticato durante il test. Georgina, che deve rotolare attraverso una stazione di imballaggio su uno skateboard e recuperare le chiavi dalle scatole - naturalmente riempite di serpenti e vari altri animali nello stile del campo della giungla - lotta coraggiosamente e senza molti problemi. Nel frattempo, Danni siede in una scatola che si riempie anche di bestie e cattura le chiavi del suo compagno alla cieca. Le due sorprendentemente se la cavano bene - fino a quando Georgina inizia a vacillare. Le interiora di pesce sono troppo per lei. "Bisogna ammettere che ora sta un po' esagerando," commenta la conduttrice Sonja Zietlow (56). Tuttavia, riescono a ottenere sei stelle e sono più che soddisfatte. Al loro ritorno al campo, however, c'è una brutta sorpresa che li aspetta: Elena Miras è arrivata.

Mentre Georgina e Danni completano il loro test, gli altri partecipanti si radunano intorno al telefono della giungla, solo per trovare Elena al falò al loro ritorno. Le reazioni sono diverse: Thorsten Legat la considera una significativa concorrente, mentre Giulia Siegel è felice della sua presenza, descrivendola come una "donna meravigliosa". Elena stessa non è sicura del perché abbia raggiunto il gruppo così tardi. Condivide con gli altri: "Sono qui come sorpresa per la mia migliore amica, Danni".

Il benvenuto che riceve è tanto freddo quanto la notte della giungla. Le due star della TV in realtà si evitano inizialmente, ma alla fine cedono a un abbraccio. Contrariamente alle aspettative, non c'è una discussione accesa tra Elena e Danni; invece, è tra Elena e Georgina. Georgina, ancora arrabbiata per il suo ritardo di tre giorni nell'entrare nella giungla e il soggiorno lussuoso in hotel, sbotta: "Ma che diavolo sta succedendo? Perché sei qui ora? Puoi spiegare questo?!". La domanda di Georgina irrita Elena. L'umore negativo di Georgina e la sua immediata richiesta di un buon posto per dormire non aiutano. Danni, invece, rimane diplomatica, proponendo una rotazione dei letti. "Penso che questo sia solo una tregua temporanea", riflette Mola. Le ex nemiche riusciranno a mantenere questa tregua?

