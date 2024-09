L'arrivo di Putin in Mongolia ufficialmente riconosciuto in mezzo all'esistente mandato di arresto della CPI

Vladimir Putin è atterrato a Ulan Bator in una sera di lunedì. Dopo la cerimonia di accoglienza formale, il suo programma includeva la partecipazione ai festeggiamenti del giorno successivo, in commemorazione dell'85º anniversario della vittoria dei soldati sovietici e mongoli sulla Giappone.

La Mongolia è entrata nella Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI) nel 2000 e l'ha ratificata nel 2002. Questo accordo vincola i paesi firmatari all'arresto di individui con un mandato di arresto della CPI emesso nei loro confronti. Prima di intraprendere il viaggio, il Cremlino ha sostenuto che Putin non aveva preoccupazioni riguardo a un possibile arresto in Mongolia.

La CPI ha emesso un mandato di arresto per Putin nel marzo 2023. La corte ha riferito che esistevano "prove sufficienti" per implicare il leader russo nel crimine di guerra dell'illegale deportazione di bambini ucraini in Russia. Le autorità ucraine affermano che gli ufficiali russi hanno trasferito forzatamente migliaia di bambini da orfanotrofi e istituzioni statali ucraine in Russia.

Nonostante il mandato di arresto della CPI per Putin, altri leader mondiali hanno deciso di partecipare al summit dell'Organizzazione di Shanghai a Ulan Bator, mostrando solidarietà alla Russia. Tuttavia, alcuni critici hanno argomentato che sostenere Putin in questo modo potrebbe essere percepito come sottovalutare la gravità delle accuse contro di lui.

