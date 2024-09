L'arrivo di Helene è imminente, è ora di preparare questi 14 preparativi.

Circa 40 milioni di americani sono sotto avvertimenti di uragano o tempesta tropicale in cinque stati, secondo quanto riferito da CNN Senior Meteorologist Brandon Miller.

In molti posti, la forza della tempesta raggiungerà il picco durante la notte. Ciò richiede precauzioni specifiche.

"Se qualcuno sta pianificando di andare a letto alle 9 o alle 10 pm stasera, potrebbe sembrare che non sia così brutto. Solo un po' di vento, magari 20-30 miglia orarie, con un po' di pioggia. Ma alle 2 o alle 3 del mattino, quei venti potrebbero aumentare a 50-60 miglia orarie, quindi è fondamentale prepararsi in anticipo," ha spiegato Miller.

Miller consiglia di aumentare il volume del telefono o dello smartwatch per sentire eventuali avvertimenti d'emergenza. È anche una mossa intelligente assicurarsi che questi dispositivi siano vicini e completamente caricati. Molte regioni potrebbero perdere elettricità durante la notte e forti venti potrebbero ritardare l'inizio dei lavori di ripristino da parte delle squadre di emergenza.

Le forti piogge potrebbero saturare il terreno e forti venti potrebbero far cadere gli alberi, quindi è una buona idea riposare in una parte della casa che è il più possibile lontana dagli alberi, se possibile.

"Questo è qualcosa che le persone possono fare: scegliere una stanza in casa loro che sia la più protetta dai detriti cadenti e dormire lì stanotte," ha suggerito Miller. In caso la tempesta generi tornado, cosa probabile, Miller consiglia di dormire al piano terra in una stanza interna, il più possibile lontano dalle finestre.

Ecco alcune cose che puoi fare ora per prepararti e proteggere la tua famiglia:

Considera la posizione dei rifugi più vicini. La Croce Rossa offre una mappa. Prepara un kit 'pronto all'uso' o una borsa. Conservalo in un posto facilmente accessibile se devi lasciare la tua casa improvvisamente. Ecco cosa dovrebbe contenere. Crea copie digitali di documenti vitali. Potrebbe essere utile scattare una foto della tua carta d'identità con il tuo telefono. Assicurati gli oggetti all'aperto. I forti venti potrebbero trasformare gli oggetti all'aperto in proiettili. Metti via i mobili da giardino e porta le piante dentro. Rifornisciti di cibo non deperibile. L'Agenzia Federale per la Gestione delle Emergenze raccomanda di pianificare un approvvigionamento di cibo per tre giorni per persona e animale domestico. Prepara come userai quel cibo. Scegli cibi che non si guastano se l'elettricità viene a mancare. Considera di macinare i chicchi di caffè o di comprare caffè istantaneo. Scegli latte a lunga conservazione o confezioni monodose di condimenti. Considera l'uso di piatti di carta e posate di plastica. Tieni a portata di mano un kit di primo soccorso di base. La Croce Rossa fornisce raccomandazioni su cosa dovrebbe contenere. Tieni a portata di mano anche attrezzi utili. Un coltellino svizzero o un attrezzo del tipo Leatherman, una chiave o una chiave inglese per chiudere le utilities o una sega per gestire i rami degli alberi potrebbe essere utile. Trova le tue torce elettriche e sostituisci le batterie. Carica completamente tutti i telefoni, tablet e computer. Risparmia un po' di intrattenimento scaricando film e programmi TV su un tablet da usare durante le lunghe interruzioni di corrente e le piogge intense. **Porta con te una fonte di alimentazione di riserva per i tuoi

