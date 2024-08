- L'arrivo del cancelliere è previsto al Meyer Werft.

L'importanza di Meyer Werft e di oltre 3.000 posti di lavoro nella regione vulnerabile del Nordovest della Bassa Sassonia

Secondo i dirigenti dell'azienda, è stato raggiunto un accordo preliminare tra il governo federale, il Land della Bassa Sassonia e le banche per salvare Meyer Werft, un cantiere navale situato in una regione potenzialmente fragile del Nordovest della Bassa Sassonia. È prevista una riunione oggi, che dovrebbe essere presenziata dal Cancelliere Olaf Scholz (SPD).

Misure di Soccorso Potenziali

Sembra che sia stato stipulato un accordo per un coinvolgimento temporaneo del governo federale e della Bassa Sassonia nell'azienda. Il settore pubblico sta pianificando di aumentare il capitale azionario del cantiere navale di 400 milioni di euro. Questo passo è fondamentale per consentire alle banche di finanziare la costruzione di navi da crociera in futuro.

Poiché la costruzione di navi da crociera richiede al cantiere navale di anticipare l'80%, sono necessarie garanzie, per le quali il settore pubblico è previsto fornire. Entro il 2027, l'azienda dovrebbe aver bisogno di circa 2,8 miliardi di euro.

Rimangono Domande Senza Risposta

Meyer Werft, le banche, lo stato e la famiglia proprietaria sono d'accordo, in linea di principio, sul piano di salvataggio. Tuttavia, ci sono ancora diversi aspetti critici che devono essere chiariti. Questi includono il trasferimento della società holding dal Lussemburgo a Papenburg o l'istituzione di un consiglio di fabbrica del gruppo.

Inoltre, i comitati di bilancio del Bundestag e del parlamento della Bassa Sassonia e la Commissione Europea devono approvare il piano. Tuttavia, il tempo è cruciale: un accordo deve essere raggiunto entro il 15 settembre, altrimenti il cantiere navale potrebbe rimanere senza fondi.

Libro degli Ordini Riempito

Il cantiere navale ha un libro degli ordini completo. Di recente è stato ottenuto un importante ordine dall'americana Disney corporation per quattro navi da crociera. Inoltre, è stato iniziato la costruzione di piattaforme necessarie per trasmettere l'energia eolica generata in mare alla terraferma. Tuttavia, a causa delle difficoltà finanziarie durante la pandemia, la solvibilità dell'azienda è stata messa in discussione dalle banche.

Rapporto degli Esperti Prevede un Futuro Positivo, a Condizione

Un recente rapporto degli esperti suggerisce un futuro positivo per il cantiere navale, a condizione che determinate condizioni vengano soddisfatte. L'azienda deve tornare a fare profitti. Come il Chief Restructuring Officer Ralf Schmitz ha menzionato alcune settimane fa, il cantiere navale "non è stato un centro di profitto negli ultimi anni". La ristrutturazione pianificata dell'azienda dovrebbe essere completata entro il 2028, il che dovrebbe comportare la perdita di circa 340 dei 3.000 posti di lavoro.

Cruciale per la Regione

Il fallimento del cantiere navale sarebbe un grave passo indietro per il governo della Bassa Sassonia, secondo i calcoli dell'associazione economica. Fino a 18.000 persone potrebbero essere indirettamente colpite dal suo fallimento. Lo stato ha fatto significativi investimenti per mantenere il cantiere navale nella controversa posizione del ponte pedaggio a Papenburg. Il cantiere navale è anche considerato un pioniere nell'economia marittima dai suoi sostenitori, e la sua perdita avrebbe un impatto negativo sull'industria marittima tedesca oltre l'azienda stessa.

