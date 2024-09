La guida della CDU della Turingia, Mario Voigt, ha segnalato la disponibilità a discutere con il Presidente del Consiglio Bodo Ramelow (Sinistra) riguardo al bilancio del 2025. "Sono sempre disponibile ad ascoltare, analizzare e risolvere problemi, e questo è ciò che faremo ora," ha dichiarato durante una riunione della vecchia e nuova frazione della CDU nel parlamento statale. Riguardo a eventuali incontri con l'attuale Presidente del Consiglio alla luce della complessa situazione politica post-elettorale, Voigt ha commentato: "Ho appena saputo che è stato commissionato il progetto di bilancio per il 2025. E questo è anche un argomento di nostro interesse per il futuro del nostro stato".

Ramelow respinge le voci

Ramelow ha respinto le voci secondo cui potrebbe utilizzare il suo voto parlamentare per aiutare a formare una coalizione di maggioranza CDU, BSW e SPD in Turingia. "Sono solo chiacchiere", ha detto all'agenzia stampa tedesca a Erfurt. In qualità di leader del partito della Sinistra e candidato principale, ha promesso di non abbandonare il suo partito o la sua fazione e di non utilizzare il suo voto o altre mosse per ottenere la maggioranza. "Diffondere voci infondate è un atto di impudenza. Vieto qualsiasi speculazione", ha dichiarato Ramelow.

Il 68enne, che ha guidato una coalizione rossa-rossa-verde per dieci anni con una breve interruzione, ha ribadito la sua posizione secondo cui, dopo i risultati delle elezioni, Voigt sarebbe il prossimo. Il partito della Sinistra è aperto ai colloqui "se il sig. Voigt chiama". Con la CDU, BSW e SPD che detengono 44 seggi, mancano di un voto per la maggioranza. La frazione più forte nel parlamento è l'AfD, con 32 seggi.

Progetto di bilancio per il nuovo parlamento

Ramelow ha annunciato che il Ministro delle Finanze Heike Taubert (SPD) presenterà un progetto di bilancio per il 2025. L'obiettivo è quello di evitare che lo stato inizi il 2025 senza un bilancio o di minimizzare il più possibile il periodo senza uno. L'ufficio del cancelliere dello stato ha spiegato dopo la riunione del governo che Taubert dovrebbe presentare il progetto di bilancio durante la prossima riunione del governo, dopo di che verrà inviato al nuovo parlamento costituito. Il nuovo parlamento deve riunirsi entro la fine di settembre.

Taubert ha proposto spese per il 2025 di circa 13 miliardi di euro dopo la presentazione della stima delle tasse di maggio. Queste rimarrebbero quindi più o meno livelli rispetto all'anno corrente.

CDU estende l'invito ai colloqui

Voigt ha sottolineato l'importanza di un "futuro stabile", che ora esploreranno. "Mantenere l'apertura al dialogo è cruciale". La direzione statale della CDU ha dato il via libera per i colloqui con il BSW e l'SPD lunedì sera. Il segretario generale della CDU Christian Herrgott ha confermato che la direzione statale gli ha autorizzato lui e Voigt a condurre questi colloqui. Anche se non sono ancora colloqui di coalizione o esplorativi, la decisione della direzione statale è stata unanime.

Il leader del SPD e il Ministro dell'Interno Georg Maier ha dichiarato di aver ricevuto un SMS di invito da Voigt per incontrarsi. Non si trattava di colloqui esplorativi, ma piuttosto per sentire i pensieri della CDU, ha detto Maier. "E se l'SPD sia necessario per questo è un'altra questione. Non ci spingiamo in avanti".

L'AfD si unisce alle trattative

L'AfD, vincitrice delle elezioni in Turingia, desidera anche trattative per la formazione del governo. Il comitato esecutivo del partito ha unanimemente deciso di invitare la CDU e il BSW per discutere, secondo un rappresentante del partito che ha parlato lunedì sera. Il loro obiettivo è quello di "esaminare se esiste una base comune per la cooperazione".

