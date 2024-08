- L'arresto ha avuto conseguenze significative.

Winona Ryder, ora 52enne, ha nuovamente parlato di come la sua carriera hollywoodiana abbia subito un duro colpo a seguito del suo arresto per furto nel 2001. In un'intervista con Esquire magazine, ha ammesso: "Ha avuto alcuni effetti importanti."

"Mi sono semplicemente ritirata"

Chiamata in causa su come abbia affrontato la situazione, ha risposto: "Mi sono semplicemente ritirata." Ryder è stata arrestata e accusata di aver rubato merce del valore di circa 5.500 dollari da un negozio di Beverly Hills, in California. Dopo la sua condanna nel 2002 per furto con scasso e furto, le è stata inflitta una pena di tre anni di libertà vigilata, una multa e l'obbligo di svolgere servizio comunitario. Ha quindi scelto di prendere una pausa dall'attività di attrice e si è trasferita da Los Angeles a San Francisco.

All'inizio, pensava di aver commesso un semplice errore, principalmente riguardante la "documentazione". Ma quando ha scoperto che avrebbe potuto finire in carcere, è rimasta sconvolta. "Sono stata come, 'Cosa sta succedendo?'" ha ricordato.

Sconvolta dall'ambiente online ostile

Durante la sua pausa dal settore, Ryder è rimasta colpita dall'ambiente online ostile nei confronti delle giovani attrici. Ha sentito che c'era un cambiamento percettibile nell'industria e nell'opinione pubblica su ciò che era considerato accettabile e ciò che era lodato. In un'intervista del 2016 con Net-A-Porter, aveva anche parlato della sua pausa hollywoodiana, dicendo che era proprio ciò di cui aveva bisogno in quel momento. "Mentalmente, dovevo essere a un punto in cui dovevo fermarmi", aveva dichiarato. Non aveva commesso un crimine grave, ma le ha dato il tempo di cui aveva bisogno per tornare a San Francisco e dedicarsi ad altri interessi.

Winona Ryder è tornata sul grande schermo con ruoli di supporto nel 2006. Il suo ultimo film "Beetlejuice Beetlejuice" è attualmente in programmazione nei cinema. Ha avuto la sua prima mondiale al Festival del Cinema di Venezia il 28 agosto 2023.

