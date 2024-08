L'arma stessa e' il problema.

"La violenza è inaccettabile nella nostra società democratica. Il colpevole deve affrontare severe conseguenze", ha dichiarato Olaf Scholz, definendo la scena del crimine "ripugnante". Dopo alcune settimane, il Cancelliere ha espresso nuovamente le sue preoccupazioni per "un altro crimine ripugnante" e ha promesso: "Dobbiamo agire per far rispettare la legge e punire severamente il colpevole".

Le circostanze erano simili - i crimini lo erano altrettanto. All'inizio, i commenti del Socialdemocratico facevano riferimento all'attacco con coltello perpetrato da un estremista islamico a Mannheim, mentre la seconda dichiarazione riguardava un probabile attacco con coltello da parte di un estremista islamico a Solingen. Espressioni di condoglianze e il rispetto della legge erano necessari e appropriati, anche se non possono lenire il dolore o alleviare la sofferenza. Le famiglie delle vittime, i sopravvissuti e la popolazione hanno bisogno di sapere che non sono soli, che l'intera società è al loro fianco.

Tuttavia, le parole del politico ora sembrano un rituale, come ripetere frasi logore. Presto segue l'annuncio di ulteriori misure per la sicurezza interna e "agire in modo deciso", di solito accompagnato da affermazioni come: "È ora di restare vigili." E "Proteggeremo il nostro modo di vita." Questo va avanti da un decennio e fu anche la risposta dopo la Notte di San Silvestro del 2016, quando donne furono sottoposte ad abusi sessuali nella piazza della Cattedrale di Colonia, e la cancelliera Angela Merkel chiamò per una risposta decisa dalla legge.

Tasso di criminalità record

La gente si aspetta azioni proattive, concrete, a lungo termine ed efficaci invece di semplici annunci di misure. Quasi tutti sono consapevoli dei problemi, indipendentemente dal fatto che li ignorino o meno, e leggono regolarmente i resoconti di attacchi con coltello, atti di violenza e aggressioni sessuali. L'ansia e la paura sono diventate sempre più diffuse in Germania e non sono più solo legate alla perdita della sicurezza pubblica.

Il senso di vivere in un paese sicuro è diminuito per molte persone e le valutazioni soggettive non sono più sufficienti per contraddirlo. Le statistiche si sono allineate alla percezione. I reati violenti hanno raggiunto un picco storico di 214.099 casi registrati nel 2023. Gli attacchi con coltello sono aumentati di circa 800 rispetto al 2022, arrivando a quasi 9.000 casi. quasi la metà di tutti i sospetti coinvolti in tutti i crimini non possiedono un passaporto tedesco.

Anche se le statistiche si riferiscono alla fine della pandemia di Corona e alla situazione economica del paese, il virus non si è limitato alla Germania e i lockdown sono stati imposti a livello mondiale. Inoltre, le difficoltà economiche non sono esclusivo della Germania. Non è necessario rivedere le statistiche di polizia e offrire alla popolazione indicazioni su come vivere la loro vita quotidiana, poiché sono ben consapevoli della situazione.

Gli anni di minimizzazione del lato oscuro dell'immigrazione incontrollata e di biancheggiamento sono stati insensati sin dall'inizio e continuare sarebbe sciocco.

In una dichiarazione seguita all'omicidio del poliziotto di Mannheim, Scholz ha dichiarato a giugno: "Coloro che vogliono vivere in libertà e pace in Germania non dovrebbero sentirsi minacciati. Al contrario, coloro che minacciano la nostra libertà e disturbano la pace dovrebbero sentirsi minacciati." Subito dopo, il Cancelliere ha dichiarato davanti al Bundestag che "senza sicurezza, tutto è vano." Come spesso accade, Scholz ha pronunciato le parole giuste, ma non si sono tradotte in azioni concrete.

Restrizioni del coltello sono gesti vuoti

Le restrizioni del coltello proposte dal Ministro dell'Interno Nancy Faeser sono solo simboliche e non riusciranno a scoraggiare i terroristi, come quelli responsabili degli attacchi a Mannheim e Solingen. I rimpatri previsti per i richiedenti asilo heavily criminal sono stati ritardati - il ministro degli Esteri Annalena Baerbock sta ostacolando il progetto. Faeser intende autorizzare l'Ufficio federale di polizia criminale ad accedere segretamente agli appartamenti e installare software spia sui computer per combattere il terrorismo. Invece di esaminare come la legge potrebbe essere resa costituzionale e considerare le misure di prevenzione dell'abuso, il Ministro della Giustizia Marco Buschmann del FDP respinge immediately "secrecy in apartments" as an "absolutely taboo" idea, to the delight of the numerous suspects in Germany.

Chi può tenere il passo con tutto questo? Dopo l'incidente della Notte di San Silvestro di Colonia, un alto funzionario di polizia del Nord Reno-Westfalia ha rivelato anonimo a n-tv.de: "Non si tratta solo di più poliziotti, pubblici ministeri e giudici, ma anche di riformare il Codice di Procedura Penale, costruire nuovi prisons, assumere più assistenti sociali, pianificazione urbana intelligente e affrontare i ghetti, e migliorare gli uffici di assistenza sociale per minori dysfunctional." For perhaps politics will finally break free of taboos and collaborate to restore the population's trust. Issuing warnings, expressing sympathy, condemning, announcing grand plans, and then essentially leaving things as they are, will not remedy the situation. It's not just the length of the knife that is the problem, but the individuals using it to wage war against their fellow human beings. Maybe, the key players in the traffic light coalition will eventually recognize that there is not only a right to asylum, but the constitution also guarantees every federal citizen the right to life and physical integrity, which imposes a responsibility on the state to protect its citizens.

