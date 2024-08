- L'argomento di discussione riguarda il consumo di cannabis durante la guida

È generalmente noto che le droghe possono rendere la guida più pericolosa, sia nella reazione alle situazioni che nel riconoscimento dei rischi. Nonostante ciò, dopo appena una birra, molte persone sono ancora autorizzate a guidare. Con la parziale legalizzazione della cannabis in Germania, sono state introdotte nuove regole per la guida dopo il consumo. Ciò include un limite legale per il THC, simile al limite del 0,5% di alcol, nelle violazioni del traffico. Tuttavia, queste modifiche hanno suscitato controversie.

La coalizione del semaforo ha apportato modifiche alla legge stradale, in coincidenza con la limitata legalizzazione della cannabis per l'uso e la coltivazione degli adulti in determinate condizioni dal 1º aprile. Il Ministero federale dei trasporti spiega che queste regolamentazioni forniscono chiarezza e certezza giuridica. Inoltre, impongono regolamentazioni speciali per i guidatori novizi e i giovani, contribuendo significativamente alla sicurezza stradale.

Le nuove regolamentazioni sono state rese più permissive?

Gli esperti hanno discusso per lungo tempo le nuove regolamentazioni. In precedenza, qualsiasi traccia di Tetrahydrocannabinol (THC) avrebbe comportato conseguenze. Tuttavia, non esisteva un limite legale e un livello di 1 nanogram per millilitro di sangue era stato stabilito nella giurisprudenza. Gli esperti hanno suggerito un "aumento ragionevole" nel 2022, poiché il limite attuale era troppo basso per penalizzare le persone senza una riduzione misurabile della sicurezza alla guida.

Qual è il limite esatto ora?

Guidare con 3,5 nanogrammi o più di THC per millilitro di sangue, sia intenzionalmente che per negligenza, può ora comportare una multa di 500 euro e il ritiro della patente per un mese. Questa soglia segue le raccomandazioni della commissione degli esperti, con l'effetto rilevante per la sicurezza "non implausibile" a partire da questo punto. È paragonabile al 0,2% di alcol e ben al di sotto della soglia di aumento del rischio di 7 nanogrammi.

Chi è soggetto a regolamentazioni più severe per la cannabis?

L'uso di cannabis in combinazione con l'alcol è ora considerato una nuova violazione del traffico. In questo caso, è prevista una multa di 1.000 euro e il ritiro della patente per un mese. Per i guidatori novizi, come per l'alcol, la cannabis è proibita durante il periodo di prova di due anni e per coloro che hanno meno di 21 anni. Il limite di 3,5 nanogrammi non si applica in questi casi. La pena è solitamente di 250 euro.

Ci sono eccezioni a queste regole?

Il limite di THC si applica a tutti i tipi di consumo di cannabis, inclusi spinelli, alimenti, bevande, oli e estratti contenenti THC. Tuttavia, non si applica se il THC proviene da una medicina prescritta per una specifica condizione medica. Durante i controlli, dovrebbero essere utilizzati test salivari sensibili come pre-screening per il consumo attuale, secondo la giustificazione del progetto di legge. Tuttavia, è necessario un test del sangue se qualcuno mostra segni di impairment, indipendentemente da un test salivare negativo.

Quali sono gli effetti della cannabis sulla guida?

Gli studi mostrano che la cannabis influisce negativamente sulla capacità di guida. L'effetto non è lo stesso di quello dell'alcol, quindi non è possibile "avvicinarsi" al limite di THC come suggerito. La commissione degli esperti fa riferimento a studi sui suoi effetti. Gli effetti rilevanti per la sicurezza si verificano

