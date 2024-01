L'Argentina sconfigge la Colombia ai rigori e raggiunge la finale di Copa América

Emiliano Martínez è stato l'eroe degli shootout, parando tre rigori e concludendo la partita sull'1-1 dopo i tempi supplementari.

L'Argentina è passata subito in vantaggio quando Lionel Messi, in cerca della sua prima vittoria in una grande competizione internazionale, ha messo Lautaro Martínez in condizione di segnare dall'interno dell'area di rigore colombiana.

Visitate CNN.com/sport per ulteriori notizie, video e servizi.

Ma la Colombia ha pareggiato poco dopo l'ora di gioco, quando Luis Díaz ha raccolto un calcio di punizione battuto velocemente e ha alzato un tiro che ha superato Martínez.

Nel primo tempo entrambe le squadre hanno avuto delle occasioni: Wilmar Barrios ha colpito il palo per la Colombia e Yerry Mina la traversa da un corner, mentre Nicolás González è stato respinto da David Ospina dall'altra parte.

L'Argentina ha avuto un'occasione d'oro per vincere a metà del secondo tempo quando Ángel Di María ha aggirato Ospina per mettere Martínez, ma il tiro dell'attaccante è stato respinto sulla linea da Barrios.

Negli shootout, Juan Cuadrado e Messi hanno segnato entrambi i rigori iniziali, prima che Davinson Sánchez vedesse il suo tentativo salvato da Martínez e Rodrigo De Paul lanciasse il suo sopra la traversa.

LEGGI: "Voglio l'Argentina", dice Neymar, mentre il Brasile va in finale di Copa America 2021

Martínez, che ha parlato con i giocatori colombiani mentre si preparavano a battere i calci piazzati, ha poi parato il rigore di Mina.

Leandro Paredes ha segnato il suo per l'Argentina e Miguel Borja ha risposto con un tiro in mezzo alla porta.

Martínez ha segnato il terzo gol argentino dal dischetto, prima che il portiere Martínez facesse la sua terza parata dello shootout per negare la vittoria a Edwin Cardona.

"La verità è che non ho parole", ha detto Martínez.

"Siamo stati chiusi in casa per 40 giorni, eravamo l'unica nazionale che non poteva vedere nessuno, eravamo davvero nella nostra bolla da soli, con gli allenatori, lo staff, gli addetti alle pulizie, i cuochi e i direttori.

"È il lavoro di un gruppo di 70 persone che sono venute per un sogno e lo abbiamo detto fin dal primo giorno: vogliamo giocare la finale. E cosa c'è di meglio che giocare con il Brasile sul loro campo".

L'Argentina affronterà ora il Brasile allo stadio Maracana di Rio de Janeiro questo fine settimana nel tentativo di vincere il suo primo titolo di Copa América dal 1993, mentre il Brasile - che ha battuto il Perù in semifinale all'inizio di questa settimana - punta al suo sesto titolo dal 1997.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com