L'Argentina batte il Brasile 1-0 e vince la Copa America

Di Maria, per la seconda volta in Copa, ha giustificato la sua scelta segnando l'apertura a metà del primo tempo.

Renan Lodi non è riuscito a tagliare una palla lunga in avanti di Rodrigo De Paul e Di Maria ha scavalcato con un pallonetto l'incolpevole Ederson.

Il Brasile ha aumentato la pressione in un secondo tempo emozionante, ma anche con cinque attaccanti in campo non è riuscito a pareggiare contro una difesa argentina protetta dall'eccezionale Rodrigo De Paul.

"Innanzitutto dobbiamo congratularci con i nostri avversari, soprattutto per il primo tempo, quando ci hanno neutralizzato", ha dichiarato il difensore brasiliano Thiago Silva.

"Nel secondo tempo non c'è stata gara: solo una squadra ha provato a giocare a calcio, l'altra ha solo perso tempo come sapevamo. Non è una scusa, non abbiamo fatto quello che dovevamo, soprattutto nel primo tempo".

La vittoria dell'Argentina è stata un trionfo particolare per l'attaccante del Barcellona Messi, che ha conquistato il suo primo titolo in maglia bianco-blu dopo oltre un decennio di successi di club e individuali.

I giocatori argentini hanno circondato il loro capitano al fischio finale. Il portiere Emilian Martinez ha festeggiato quello che ha definito un Maracanazo, una vittoria straordinaria nel famoso stadio di Rio.

"Sono senza parole", ha detto. "Sapevo che il mio sogno si sarebbe avverato, e dove meglio del Maracanazo, dando il titolo al migliore del mondo e realizzando il suo sogno".

Messi ha concluso il torneo come capocannoniere con quattro gol ed è stato eletto miglior giocatore insieme a Neymar.

Ma è rimasto in silenzio per tutta la partita allo stadio Maracana e ha mancato in modo inusuale un'occasione d'oro per chiudere la partita a due minuti dalla fine.

Al fischio finale, la TV argentina ha dichiarato: "Argentina campione, Lionel Messi campione!".

La partita è stata deludente: l'Argentina ha avuto la meglio in un primo tempo difficile, caratterizzato da 21 falli.

Tuttavia, il Brasile è sceso in campo in modo più aggressivo nel secondo tempo e, con il passare dei minuti, ha lanciato più uomini in avanti, arrivando a un certo punto ad avere cinque attaccanti riconosciuti in campo.

Richarlison si è visto annullare un gol per fuorigioco a sette minuti dalla fine del secondo tempo e ha costretto Emiliano Martinez a fermarsi due minuti dopo.

Ma quando il Brasile si è riversato in avanti si sono aperte delle falle e l'Argentina ha mancato due chiare occasioni per segnare negli ultimi istanti della partita.

La vittoria è il 15° trionfo in Copa America per l'Argentina, che si porta così a pari merito con l'Uruguay come leader di tutti i tempi.

"Questo è un titolo molto importante", ha dichiarato l'allenatore argentino Lionel Scaloni. "Spero che gli argentini possano goderselo. I tifosi amano la squadra incondizionatamente e credo che si identifichino con questa squadra che non abbassa mai la guardia".

La vittoria ha allungato a 20 la sequenza di partite senza sconfitte sotto la guida di Scaloni e ha consegnato al Brasile la prima sconfitta agonistica da quando ha perso contro il Belgio nei quarti di finale della Coppa del Mondo 2018.

Fonte: edition.cnn.com