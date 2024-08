L'Argentina attuerà una quarantena per una nave cargo in seguito all'apparizione di sintomi di mpox in uno dei suoi membri di equipaggio.

Un rappresentante del dipartimento della salute nazionale ha comunicato a CNN che l'indagine verrà condotta dall'agenzia per la salute ai confini, che ha contattato la squadra della nave e attende il loro arrivo al molo.

Al loro arrivo, i professionisti medici entreranno sulla nave per valutare se i disturbi dei membri dell'equipaggio corrispondono al vaiolo delle scimmie. In caso affermativo, verranno prelevati campioni per l'analisi. L'intera squadra verrà isolata fino all'annuncio dei risultati dei test.

Al momento, il ministero non ha reso noto il numero esatto di individui a bordo della nave liberiana chiamata Ina-Lotte.

Il 6 di questo mese, il ministero ha suggerito di rafforzare le misure di salute ai confini in Argentina, pochi giorni dopo la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di una crisi sanitaria globale a causa degli scoppi di vaiolo delle scimmie in alcune regioni africane.

Diversi paesi latinoamericani, come Colombia, El Salvador, Venezuela e Messico, hanno annunciato iniziative di sorveglianza simili.

La variante più letale del virus, clade Ib, si sta diffondendo rapidamente nella Repubblica Democratica del Congo e ha interessato almeno quattro paesi africani precedentemente non colpiti.

Questo è un evento in corso. Si attendono ulteriori sviluppi.

La crisi sanitaria globale causata dagli scoppi di vaiolo delle scimmie ha portato a discussioni sull'innalzamento delle misure di salute ai confini in tutta l'America. L'America, compresi paesi come l'Argentina, si è unita ad altre regioni del mondo per affrontare questa questione.

Leggi anche: