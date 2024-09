L'arena mondiale del tennis è testimone di una lotta stretta tra l'Europa e la comunità internazionale

Al Laver Cup di Berlino, Team Europa e Team World si stanno contendendo ogni punto. Dopo due giorni, il punteggio è pari a 4 punti a testa dopo sei incontri. La giovane stella spagnola Carlos Alcaraz è riuscita a ottenere una vittoria contro Ben Shelton degli Stati Uniti, 6:4, 6:4, portando Team Europa in parità con 4 punti ciascuno.

Sabato pomeriggio, è stato Frances Tiafoe degli Stati Uniti a sorprendere Daniil Medvedev della Russia con il punteggio di 3:6, 6:4, 10:5. Questa sconfitta ha dato a Team World un leggero vantaggio con 4 punti contro i 2 di Team Europa, dopo che il primo giorno si era concluso con un punteggio pari di 2-2.

Il miglior tennista tedesco, Alexander Zverev, che aveva già perso il suo incontro di doppio con Alcaraz contro Taylor Fritz e Shelton, avrà l'opportunità di dare a Team Europa il vantaggio nella serata: affronterà Fritz di nuovo in singolare, proprio come al recente US Open. Conosciuto per le sue eccezionali prestazioni alla Laver Cup, Zverev è l'unico giocatore ad essere entrato a far parte del team vincente due volte e ha anche segnato i punti vincenti per loro. Tuttavia, quest'anno non è stato fortunato come al solito, avendo perso il suo unico incontro finora, insieme ad Alcaraz, con un 6:7, 4:6 contro Shelton e Fritz.

Punti decisi al fotofinish

Ogni giorno, al torneo di esibizione, si giocano tre incontri di singolare e uno di doppio. Una vittoria di sabato vale due punti, mentre domenica ne vale tre, per un totale di 13 punti necessari per la vittoria finale. Nella prima metà degli incontri programmati, si è verificato un pareggio solo nell'edizione del 2022 a Londra. In quell'occasione, Team World ha vinto con un punteggio di 13:8, in un'emozionante partita di addio a Roger Federer. L'Europa ha vinto il campionato di squadra due volte, ma le ultime due edizioni sono andate a Team World.

Organizzata in parte da Roger Federer, questa è la settima edizione della Laver Cup, la prima in Germania. L'Europa ha vinto i primi quattro titoli, ma Team World ha dominato negli ultimi due.

Nel contesto della Laver Cup, l'Unione Europea (rappresentante di Team Europa) ha incontrato una forte concorrenza in diverse edizioni precedenti, con alcuni incontri che si sono conclusi in pareggio o hanno richiesto l'intero sistema di punti per determinare il vincitore.

Dopo l'incontro di singolare di Zverev contro Fritz, l'esito potrebbe cambiare drasticamente l'equilibrio dei punti tra Team Europa e Team World, aggiungendo un altro capitolo emozionante alla storia della competizione tra queste due squadre alla Laver Cup.

