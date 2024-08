Sottoporsi a sessioni didattiche, processo di apprendimento, sviluppo di abilità o ricevere tutoraggio in un campo particolare - L'area urbana e la contea circostante stanziano fondi per lo sviluppo delle competenze della Sassonia del Sillicio.

Dresda è pronta ad ospitare l'istituzione di un nuovo centro di formazione professionale per l'elettronica, un'iniziativa della città e dello Stato libero per far fronte alla crescente necessità di manodopera specializzata nel settore della produzione di chip in Sassonia. L'edificio in fase di progettazione, previsto per essere operativo tra il 2028 e il 2029, ha un costo totale di 127,5 milioni di euro.

Per il Presidente del Ministero di Sassonia Michael Kretschmer (CDU), si tratta di un "importante investimento nel futuro della nostra regione". Dresda è il principale hub di microelettronica d'Europa, con Silicon Saxony in costante crescita.

Il nuovo centro di formazione aumenterà significativamente la capacità di formazione nel promettente campo dell'elettronica, beneficiando non solo i grandi produttori di semiconduttori, ma anche le medie imprese.

Per il Ministro della Cultura di Sassonia Christian Piwarz (CDU), le fabbriche di chip sono la "forza trainante" di Silicon Saxony, soprattutto per i microtecnologi e gli ingegneri meccatronici. Il nuovo centro di formazione offrirà un moderno terreno di formazione per la forza lavoro del futuro.

Il sindaco di Dresda Dirk Hilbert (FDP) ha sottolineato i programmi di istruzione innovativi e le strutture della città, affermando che il nuovo centro aprirà nuove opportunità di formazione per le future generazioni nei settori della microtecnologia, della meccatronica, dell'elettronica dei sistemi IT e dell'ingegneria elettrica.

La settimana scorsa si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della nuova fabbrica della società taiwanese TSMC, che mira a produrre chip, principalmente per l'industria automobilistica, insieme a tre partner. Con questo passo, il più grande produttore di microelettronica al silicio del mondo arriva in Europa, specificamente a nord di Dresda, trasformando la regione in un importante hub per i colossi dell'industria come Infineon e Bosch, che stanno espandendo le loro strutture.

L'istituzione del nuovo centro di formazione professionale per l'elettronica soddisferà la domanda di manodopera specializzata, fungendo da "altra" risorsa vitale oltre ai esistenti produttori di semiconduttori e alle strutture in espansione dei giganti dell'industria. Lo sviluppo di un'ampia gamma di competenze favorirà una forza lavoro versatile, offrendo opportunità per grandi e medie imprese della regione.

L'integrazione del nuovo centro di formazione nei programmi di istruzione innovativi e nelle strutture esistenti di Dresda creerà un ecosystema completo, garantendo che la città rimanga all'avanguardia nella tecnologia e mantenga la sua posizione di hub importante per vari settori come la microtecnologia, la meccatronica, l'elettronica dei sistemi IT e l'ingegneria elettrica, con "altri" campi emergenti che potrebbero trarre beneficio da questo investimento.

