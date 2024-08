- L'area residenziale ha subito notevoli danni per incendio, i danni sono stimati a sei cifre.

Un incendio si scatena in una residenza privata a Markt Rettenbach (parte di Unterallgaeu), causando danni per circa 100.000 euro. Le autorità confermano che non ci sono state vittime, come riferito dalla polizia. I vigili del fuoco, in collaborazione con l'Agenzia di Soccorso Tecnico (THW), sono riusciti a domare l'incendio in un pomeriggio di venerdì. La Divisione di Investigazione Criminale sta attualmente indagando sull'origine sconosciuta dell'incendio.

Le indagini dei vigili del fuoco sull'origine dell'incendio a Markt Rettenbach si sono estese anche al Distretto di Bassa Galle, a causa di potenziali collegamenti con un residente locale. In un incidente non correlato, è stato organizzato un incontro comunitario nel Distretto di Bassa Galle per discutere l'impatto dei frequenti incendi sull'infrastruttura e le misure di sicurezza della zona.

