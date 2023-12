L'arbitro di lunga data dell'NBA Tony Brown muore a 55 anni dopo una battaglia contro il cancro

"Siamo e siamo stati sostenuti dall'affetto e dal sostegno che abbiamo ricevuto durante questo viaggio per sviluppare la forza, l'accettazione e la pace", ha dichiarato la moglie Tina Brown in un comunicato diffuso dall'NBA. "Vi chiediamo di unirvi a noi in questo spirito mentre ci prepariamo a celebrare la vita di Tony".

Nel corso di 20 stagioni, Brown ha arbitrato più di 1.100 partite di regular season e 35 di playoff, secondo la Lega.

Il suo debutto come arbitro delle Finali NBA è avvenuto nella stagione 2019-20, e ha anche contribuito ad officiare l'NBA All-Star Game del 2021 ad Atlanta, che ha premiato i college e le università storicamente neri.

"Tony Brown è stato uno dei più grandi arbitri della NBA e un'ispirazione per i suoi colleghi", ha dichiarato il commissario della NBA Adam Silver. "L'intera famiglia NBA piange la scomparsa di Tony".

A Brown era stato diagnosticato un cancro al pancreas l'anno scorso, secondo Silver, che ha aggiunto che l'arbitro ha affrontato molti cicli di trattamento.

La sua resilienza è stata dimostrata attraverso la sua "dedizione, determinazione e passione che lo hanno reso un funzionario così rispettato per 20 anni", ha sottolineato Silver.

Le leggende dell'NBA ricordano il contributo del famoso arbitro al gioco.

"Un grande arbitro, ma un uomo più grande!". Lebron James dei Los Angeles Lakers ha dichiarato in un post sui social media. "Adoravo quando correvo in campo per il riscaldamento e lui era in campo quella sera! Il tuo sorriso e la tua risata ci mancheranno moltissimo qui nel nostro sport!".

Anche l'Hall of Famer Earvin "Magic" Johnson ha condiviso le sue condoglianze alla famiglia Brown.

"Riposa in pace per il veterano arbitro NBA Tony Brown! Grazie per tutto quello che hai fatto per il gioco. Invio di preghiere a tutta la famiglia Brown!". Johnson ha scritto sui social media.

A Brown sopravvivono la moglie e i tre figli. La sua morte arriva dopo l'inizio della stagione NBA di quest'anno, martedì.

"Il nostro più grande ringraziamento va al nostro villaggio di familiari e amici, vicini e lontani, vecchi e nuovi. Il vostro amore è incommensurabile", ha dichiarato la moglie di Brown, Tina. "Molti, molti ringraziamenti alla nostra famiglia NBRA e NBA, la cui generosità è ineguagliabile".

Tina Brown ha ringraziato anche la Lustgarten Foundation e la Pancreatic Cancer Action Network, organizzazioni senza scopo di lucro che si dedicano alla ricerca e forniscono risorse e informazioni ai pazienti e a chi li assiste.

Nel 1989 Brown si è laureato alla Clark Atlanta University, un'università HBC, dove ha studiato finanza.

Durante gli anni del liceo presso l'Amos P. Godby di Tallahassee, in Florida, Brown ha giocato come playmaker e ha ottenuto i riconoscimenti di All-State basketball. L'ultimo anno è stato capitano e ha portato i suoi compagni di squadra alle finali statali del 1984 e ai campioni distrettuali del 1985.

La famiglia di Brown chiede ai cittadini di contribuire alla borsa di studio Tony Brown Basketball Endowment presso la sua alma mater per onorare la sua memoria. All'inizio di venerdì erano stati raccolti più di 80.000 dollari dell'obiettivo di 100.000 dollari.

