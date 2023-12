L'arbitro della MLB Larry Vanover è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito alla testa da un lancio durante la partita Yankees-Guardians

Nella parte alta del quinto inning, il seconda base dei Guardians Andres Gimenez ha cercato di effettuare un lancio di staffetta verso casa base, ma ha colpito accidentalmente Vanover, un capo squadra che è stato nelle majors per 29 stagioni, alla testa con la palla. Vanover è riuscito a rialzarsi e a uscire lentamente dal campo. Non è tornato in campo.

Chris Guccione, un altro arbitro che lavorava mercoledì, ha detto dopo la partita che Vanover ha un "nodo di buone dimensioni sul lato sinistro" sopra l'orecchio.

"Faranno un test per la commozione cerebrale e mi è sembrato che fosse coerente e che sapesse più o meno cosa stava succedendo", ha detto Guccione a un cronista. "Ma aveva quell'aspetto smaltato. Forse resterà in ospedale per il resto della notte. È stato spaventoso. È stato molto difficile concentrarsi dopo aver visto un collega colpito. Ma mi hanno aggiornato e ho pensato: "Bene. Sta bene. È in mani sicure'. Quindi siamo andati avanti".

La fonte ha detto che Vanover era ancora in ospedale giovedì mattina e che avrebbe potuto essere dimesso in giornata. Giovedì sera non sono stati forniti aggiornamenti.

Gli Yankees hanno vinto la gara di mercoledì per 4-3, con tre arbitri che hanno terminato la partita.

Giovedì la squadra di Vanover era a Cincinnati per la partita tra i Reds e i Philadelphia Phillies. Jeremy Riggs ha sostituito Vanover, secondo il box score.

La CNN ha contattato la Major League Baseball per un commento.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com