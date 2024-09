L'arbitro della Bundesliga riceve l'escorta della polizia dopo una decisione sbagliata

Dopo un errore cruciale durante una partita cruciale nel 2023, che ha avuto un impatto negativo sulla corsa al titolo del Borussia Dortmund, l'arbitro Sascha Stegemann ha ricevuto un'ondata di minacce di morte. Stegemann ha recentemente discusso con sua moglie e con la polizia gli sviluppi di questo incidente.

Durante una partita di Bundesliga contro il VfL Bochum, Stegemann non ha concesso un rigore legittimo al Dortmund, causando una sconfitta di 2 punti nella loro partita contro il Bayern Monaco. Questo errore ha permesso al Bayern Monaco di conquistare il campionato tedesco grazie a una migliore differenza reti, dopo che il Dortmund aveva pareggiato 2:2 contro il Mainz nel 34º turno di campionato.

Stegemann si è scusato pubblicamente per il suo errore il giorno successivo e, di conseguenza, sono emerse minacce di morte nei suoi confronti. Secondo il "General-Anzeiger", Stegemann, un 39enne di Niederkassel, ha condiviso ulteriori dettagli sull'episodio con altri arbitri all'Università dello Sport di Colonia.

Al ritorno negli spogliatoi, Stegemann ha trovato un messaggio della moglie sul suo telefono che diceva: "Oh mio Dio, ti stanno facendo a pezzi". Fino al fischio finale, era sicuro della sua decisione, poiché il video assistente non aveva segnalato la sua chiamata per la revisione. Solo in seguito sono iniziati i dubbi a causa delle reazioni dei giocatori del Dortmund.

Una decisione in grado di decidere il campionato?

Gli è diventato chiaro che la sua decisione avrebbe potuto influire drasticamente sul campionato tedesco. Ha ammesso di aver dimenticato i primi 30 chilometri del viaggio di ritorno a casa, oltre a cancellare un viaggio pianificato con suo figlio per affrontare le conseguenze e assumersi la responsabilità del suo errore.

Due poliziotti si sono presentati a casa sua la sera per informarlo delle minacce di morte nei suoi confronti e della sua famiglia, ha rivelato Stegemann. Gli è stata anche assegnata una scorta per quattro settimane e l'ha accompagnato a una comparsa in TV a Monaco il giorno successivo.

Sua moglie lo ha persuaso a continuare a fare l'arbitro, suggerendo che la sua passione potrebbe essere diminuita dopo aver arbitrato la finale della DFB Pokal tra Freiburg e Leipzig nel 2022. Stegemann ha ammesso che potrebbe aver sentito di essere invincibile allora, ma l'umiltà diventa cruciale quando si è al culmine del successo, poiché gli errori sono più probabili in tali situazioni.

Flashback di Felix Zwayer

L'anno scorso, i tifosi del Borussia Dortmund hanno apparentemente minacciato un altro arbitro. Felix Zwayer ha affrontato critiche intense dopo una partita controversa nella partita di Bundesliga tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco a dicembre 2021. "Ho ricevuto numerosi messaggi sulla mia casella di posta ufficiale che sono scioccanti e difficili da ignorare", ha ammesso Zwayer all'epoca. La polizia di Berlino ha riferito l'esistenza di una minaccia di morte nei suoi confronti nei circoli online. La relazione di Zwayer con il Dortmund è peggiorata dopo la loro sconfitta per 2-3 all'inizio di dicembre 2021.

Il giovane talento del Borussia Dortmund, Jude Bellingham, ha apparentemente insultato Zwayer in modo indiretto, facendo riferimento alla corruzione in relazione allo scandalo Robert Hoyzer degli anni 2000. Zwayer non ha arbitrato più partite del Dortmund per quasi tre anni, arbitrando di nuovo allo

Leggi anche: