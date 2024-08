L'aragosta diventa un simbolo di status e una nota icona culturale

Sui menù, il crostaceo marino può raggiungere prezzi astronomici: un piatto di aragosta blu a $230 a Las Vegas, una torre di aragoste per quasi $700 a Toronto, o un'aringa di aragosta salata per $460 in Vietnam. I marchi di alta moda come Schiaparelli, Dior, Thom Browne e Maison Margiela hanno tutti sfoggiato le sue chele appuntite e la coda arcuata sulle loro passerelle, con celebrities come Zendaya, Lady Gaga e Chloé Sevigny che adottano la tendenza. Nell'arte, le aragoste hanno simboleggiato la lunga vita nelle stampe giapponesi del periodo Edo, il potere nei dipinti fiamminghi e gli organi sessuali nell'arte surrealista.

Le aragoste abitano gli oceani di tutto il mondo e sono molto richieste, con la domanda dell'Asia che fa salire il loro valore sul mercato globale a miliardi di dollari, come riportato dall'azienda di analisi di mercato Markets and Research. Sulla costa del New England, la domanda e il costo per questo crostaceo sono aumentati notevolmente man mano che le popolazioni di aragoste diminuiscono nelle acque che si riscaldano della regione, come riportato dal media locale non a scopo di lucro Maine Public.

Tuttavia, le aragoste non sono sempre state considerate un simbolo di lusso. Online, vengono spesso rappresentate come una storia di passaggi dalla povertà alla ricchezza, con la comune convinzione che fossero cibo per i prigionieri e gli schiavi in America coloniale. Anche se è vero che le abbondanti risorse di aragoste del New England non erano molto apprezzate dai coloni britannici, questa non è un'accurata rappresentazione della storia completa del crostaceo, che è stato consumato per almeno 250 milioni di anni, come dettagliato nel libro "Lobster: A Global History" dell'autrice Elisabeth Townsend. Dalle aragoste con grandi chele servite in panini all'aringa spigolosa apprezzata in Giappone, dalle aragoste di roccia gustate in Sud Africa e Australia (menzionate dai The B-52s), alle langoustine o gamberi esaltati nella cucina francese, le aragoste hanno una storia culinaria varia e ricca in tutto il mondo.

Secondo Townsend, "L'amore del mondo per l'aragosta è iniziato per necessità." Nella sua storia iniziale, le aragoste erano considerate "cibo di sopravvivenza" a causa della difficoltà nel raccoglierle e nel trasportarle. Tuttavia, sono state anche rispettate in certi periodi storici, apparendo su un tempio egizio del 15° secolo a.C. e su un pavimento musivo del 1° secolo a.C. a Pompei. Analogamente, i motivi di aragosta sulle ceramiche della cultura Moche del Perù suggerivano il loro valore all'interno delle comunità costiere.

Le aragoste sono state consumate in vari modi nel corso della storia. Le loro preparazioni più semplici includevano bollitura, affumicatura o cottura al forno, comuni nelle comunità costiere native americane prima che il New England diventasse famoso per i suoi banchetti di frutti di mare. Nel Medioevo, i libri di cucina raccomandavano piatti come la zuppa di aragosta speziata, anche se l'ingrediente era costoso a causa dei costi di trasporto.

Man mano che il commercio marittimo iniziava a plasmare il mondo, l'aragosta divenne un componente essenziale dei banchetti aristocratici in Europa, mostrando la ricchezza e il potere del suo ospite. Le aragoste sono state rappresentate in dipinti ancora vita, diventando sempre più lussuose e elaborate man mano che la regione si arricchiva.

Durante il 16° e il 17° secolo, i Paesi Bassi, con Antwerp come centro del commercio coloniale, mostravano questa ricchezza attraverso elaborate pietanze ricche di ingredienti esotici provenienti da tutto il mondo. Riflettendo questo desiderio di accumulare un'ampia gamma di beni, le aragoste erano presentate come un simbolo della "ricchezza del mare".

Dai "cibi di sopravvivenza" al lusso

Un simbolo scandaloso

Con il movimento surrealista nel mezzo del 20° secolo, le aragoste hanno avuto il loro momento di gloria, grazie principalmente alla collaborazione creativa tra Salvador Dalí e la fashion designer italiana Elsa Schiaparelli.

Per Schiaparelli, "si sentiva connessa al movimento perché aveva molta fantasia e allegria nei suoi disegni". Nel 2022, la curatrice Marie-Sophie Carron de la Carrière ha organizzato una mostra del lavoro di Schiaparelli al Musée des Arts Décoratifs di Parigi, evidenziando l'ossessione della icona della moda per l'aragosta come simbolo.

In questa collaborazione, l'aragosta è diventata un simbolo scandaloso di lusso e sensualità, con il famoso "vestito dell'aragosta" di Schiaparelli che immortala il posto prom

Ora era il turno del gambero di entrare nel mondo della alta moda. Dali aveva già rappresentato il gambero come simbolo sessuale nella sua opera surrealista del 1936, "Telefono Gambero". L'anno successivo, Schiaparelli ha dato al gambero una nuova piattaforma disegnando un semplice abito di seta organza a vita alta, di colore avorio – uno dei diversi collaborazioni tra i due artisti. Il design di Dali includeva un gambero che attraversava il tessuto, con prezzemolo sparso intorno. Si dice che Dali volesse aggiungere un po' di maionese, ma Schiaparelli ha vetoato l'idea.

Carron de la Carrière ha sottolineato la natura suggestiva del famoso abito. Con il gambero che appare due volte - prima scendendo lungo il davanti del vestito, poi risalendo sulla schiena - ha chiesto: "Cosa stava succedendo lì?"

Pochi giorni prima di sposare il Principe Edoardo, Duca di Windsor, che aveva causato uno scandalo rinunciando alla corona per la sua relazione tumultuosa con Wallis Simpson, lei ha indossato questo vestito su Vogue. Questo ha alimentato ancora di più lo scandalo altamente pubblicizzato, secondo il curatore.

Da allora, il gambero è diventato un simbolo nella moda e nella storia dell'arte. Anna Wintour ha indossato un design simile di Prada a un evento, e Zendaya ha indossato una gonna ispirata a Schiaparelli - sotto la direzione di Daniel Roseberry - lo scorso anno. Anche Bertrand Guyon, precedente direttore creativo di Schiaparelli, ha ridisegnato il vestito come un abito per la collezione Haute Couture Primavera 2017 del marchio per celebrare l'80° anniversario del pezzo. Con il gambero ora famoso sia nel mondo culinario che nella cultura visiva, il suo status e il suo stile sono improbabili a scomparire presto. Tuttavia, con il cambiamento climatico che minaccia il suo habitat, dovremmo prestare attenzione e prendere sul serio il gambero.

