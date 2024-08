L'Arabia Saudita comprerà la regione della Coppa del Mondo 2026

Il prossimo Campionato del Mondo FIFA si terrà nel 2026 negli Stati Uniti, in Messico e Canada. La federazione continentale responsabile CONCACAF ha già ottenuto un nuovo, redditizio accordo. L'Arabia Saudita sta investendo milioni di dollari attraverso il suo fondo sovrano.

L'Arabia Saudita ha ora investito anche nel crescente business del calcio della regione ospitante, meno di due anni prima del Campionato del Mondo FIFA 2026 negli Stati Uniti, in Messico e Canada. Il fondo sovrano saudita PIF e la federazione continentale CONCACAF (Nord e Centro America e Caraibi) hanno annunciato giovedì una partnership completa e, si dice, multimilionaria.

"L'obiettivo della nostra collaborazione è promuovere il calcio in tutte le 41 associazioni membri CONCACAF", hanno dichiarato le due parti in una dichiarazione congiunta. "Siamo entusiasti di avviare la nostra partnership con CONCACAF, che si trova in un momento cruciale con tutti i suoi membri", ha dichiarato il CEO del PIF, Mohammed Al Sayyad.

La cooperazione supporterà le competizioni per squadre nazionali e club CONCACAF, con l'impegno del PIF che si estende al calcio maschile e giovanile, nonché al calcio femminile, nonostante i diritti limitati delle donne e le opportunità per attività sportive in Arabia Saudita.

Influenza crescente nel calcio internazionale

Ciò non ha impedito al presidente della CONCACAF, Victor Montagliani, che è anche il vicepresidente della FIFA, di valutare entusiasticamente l'accordo: "Questa partnership strategica contribuirà allo sviluppo del calcio in tutta la nostra regione. Con l'avvicinarsi del Campionato del Mondo FIFA 2026, tutte le nostre competizioni attireranno maggiore interesse e attenzione".

Attraverso il suo sponsorizzazione della CONCACAF, l'Arabia Saudita, che è l'unico candidato ad ospitare il Campionato del Mondo FIFA 2034, continua i suoi significativi sforzi per espandere la sua influenza nel calcio internazionale. La sua società di stato per il petrolio Aramco aveva già firmato un accordo di sponsorizzazione redditizio con la FIFA fino al 2027 lo scorso primavera.

L'impegno sportivo in crescita dell'Arabia Saudita è stato visto criticamente in molte parti del mondo, con le organizzazioni per i diritti umani che valutano gli investimenti multimilionari del regno nel tennis o nel golf come "sportswashing" per migliorare la sua immagine.

Il fondo sovrano saudita sta investendo nel business del calcio della regione ospitante del Campionato del Mondo FIFA 2026, specificamente negli eventi di soccer organizzati dalla CONCACAF. Dopo questa partnership, ci si attende che le competizioni del Campionato del Mondo FIFA 2026 attirino maggiore interesse e attenzione.

