L'Arabia Saudita accoglie i visitatori LGBTQ

Il sito web dell'Autorità Saudita per il Turismo (STA) sembra aver aggiornato la sua sezione Q&A per affermare che i visitatori gay sono i benvenuti nel regno.

"Tutti sono i benvenuti a visitare l'Arabia Saudita e ai visitatori non viene chiesto di rivelare tali dettagli personali", è la risposta del sito alla domanda posta nella pagina delle FAQ: "I visitatori LGBT sono i benvenuti in Arabia Saudita?".

Non si sa esattamente quando il sito sia stato aggiornato. Un portavoce dello STA ha dichiarato che la politica era già stata adottata in precedenza, ma una versione archiviata del sito web il 14 marzo 2023 e prima non riportava la domanda e la risposta nella pagina.

Secondo Human Rights Watch, l'attività sessuale tra persone dello stesso sesso è un reato in Arabia Saudita.

Secondo la Human Dignity Trust, che si batte per i diritti delle persone LGBT in tutto il mondo, anche le persone trans possono essere perseguite in Arabia Saudita, con "prove sostanziali dell'applicazione della legge" e "segnalazioni consistenti di discriminazione e violenza" contro le persone LGBTQ.

Secondo Darren Burn, amministratore delegato di Out Of Office, un servizio di pianificazione di viaggi di lusso per la comunità, e di Travel Gay, la più grande piattaforma di viaggi LGBTQ+ del mondo, i viaggiatori LGBTQ+ rappresentano un mercato redditizio.

"Le ricerche dimostrano che spendono più soldi in una destinazione rispetto alle coppie eterosessuali e tendono a viaggiare più volte all'anno", ha dichiarato alla CNN.

"È un gruppo demografico molto interessante e redditizio, e i Paesi stanno investendo ingenti risorse per attirarlo".

Se i viaggiatori LGBTQ si sentiranno a proprio agio nel viaggio in Arabia Saudita, tuttavia, è un'altra questione. Burn ha detto che destinazioni come le Maldive e Dubai, dove l'omosessualità è un reato penale, sono popolari, ma senza maggiori garanzie da parte delle autorità, l'Arabia Saudita potrebbe essere una vendita più difficile.

"È piuttosto vago e non offre le garanzie che mi farebbero sentire in grado di mandare i nostri clienti a destinazione in modo sicuro, ma qualsiasi cosa sul sito web che riguardi i viaggiatori LGBT è un buon punto di partenza", ha detto.

Non mi viene in mente nessun altro ente turistico mediorientale che ne abbia parlato, a parte il Qatar nel periodo precedente ai Mondiali di calcio, e anche in quel caso si è rimasti sul vago, dicendo che tutti erano i benvenuti".

"Ma la mia preoccupazione è che la realtà sia quella della destinazione. Stanno dicendo che una coppia dello stesso sesso può registrarsi in un hotel e ottenere un letto matrimoniale senza problemi? Ho l'impressione che la realtà non sia questa".

Il mio amico mi ha suggerito di comprare un nuovo telefono

Un viaggiatore gay che ha visitato l'Arabia Saudita per lavoro nell'ottobre 2022 - prima che il sito web fosse aggiornato - ha raccontato alla CNN di essersi sentito "nell'armadio" durante il suo soggiorno.

Il viaggiatore britannico - che non ha voluto essere nominato - ha trascorso un periodo ad AlUla, una delle destinazioni turistiche saudite.

"È andata bene per una settimana o giù di lì, ma poi mi sono improvvisamente reso conto che ero tornato a vivere una vita nell'armadio e a non essere me stesso. Più per paura di ciò che potrebbe accadere - l'ignoto - che per qualcosa di specifico che è successo", ha detto.

"Mi è stata inviata un'e-mail [dall'azienda per cui lavoravo] con le indicazioni su cosa avrei dovuto fare. In pratica mi hanno detto di cancellare dal mio telefono tutto ciò che fosse anche solo lontanamente legato alla tematica LGBTQI: tutte le foto, le applicazioni, i giornali e le riviste. Il mio amico egiziano mi ha suggerito di comprare un nuovo telefono pulito.

"L'ho detto ai colleghi più stretti, ma non parlavo [in generale] dell'essere gay o della mia esperienza passata. L'ho tenuto per me e improvvisamente mi sono reso conto che non ero in grado di parlare di ciò di cui avrei parlato normalmente, e non è così che voglio vivere. In pratica tutti erano molto rilassati, ma la legge è la legge".

Tuttavia, ha aggiunto che una "rivelazione" del suo viaggio è stata "la cordialità e l'accoglienza del popolo saudita".

"Sono davvero aperti a cambiare atteggiamento, ma non sono mai stati in contatto con il mondo occidentale nel corso della loro vita. Se non si incontrano persone [di altre culture] e non si parla delle differenze, non c'è modo di imparare da loro".

"Ho scoperto che ciò che dicono la legge e le autorità è molto diverso da come la gente del posto interagisce con te.

"Se dovessi andare lì ed essere apertamente gay sarei piuttosto preoccupato - non mi sentirei a mio agio ad andare lì con un partner - ma è un Paese che sta cambiando molto rapidamente".

Dopo Dubai e il Qatar

L'Arabia Saudita si sta concentrando sull'espansione del suo settore turistico, facendo appello agli appassionati di archeologia in siti come AlUla, dove le rovine sono rimaste intatte per quasi 2.000 anni, e creando intere nuove città per attirare i visitatori.

Richard Quest della CNN, che ha visitato il Paese nel settembre 2022, ha scritto che: "Ho visto paesi cambiare in passato, ma non credo di aver mai visto nulla di simile al cambiamento in atto in Arabia Saudita. Il cambiamento saudita è deliberato, profondo e drammatico". Tuttavia, ha anche sottolineato le sue "contraddizioni": dopo la sua visita, 81 persone sono state giustiziate in un solo giorno.

La ricercatrice sui diritti umani Nora Noralla ha dichiarato alla CNN che il regno sta seguendo il Qatar e Dubai nel tentativo di attirare i viaggiatori LGBTQ+. Ma ha avvertito che potrebbe non essere alle condizioni dei viaggiatori.

"A Dubai ci sono molti influencer gay, e finché si comprende il contesto dell'area in cui ci si trova, si rispetta la cultura tradizionale e non si mostra la propria omosessualità in alcun modo, si è a posto", ha detto.

"Questo richiede che tu sia cis-passante. Se ti presenti nella regione e sei non-binario, o maschio con il trucco, o ovviamente trans, ti verrà negato l'ingresso. Non direi che le persone LGBT sono benvenute - dicono che le coppie dello stesso sesso sono benvenute, e questo è completamente diverso".

Ha anche avvertito che ciò che vale per i "turisti ricchi" non vale per gli altri. "I residenti queer sanno quali sono i limiti che possono superare, e tutto dipende dal tuo background economico e sociale", ha detto. "Si rendono conto dei rischi di questo tipo di attività e sanno come farlo in modo discreto. Questa [la nuova mossa] è fondamentalmente per i turisti occidentali.

"Stanno cercando di copiare il modello di Dubai per ottenere un po' del loro denaro. C'è molta concorrenza [per i soldi]. Se sei un occidentale cis e gay sei il benvenuto. Se sei trans e cis-passing, sei il benvenuto. Ma qualsiasi cosa che mostri lontanamente la tua omosessualità, non lo sei. E credo che se qualcuno oltrepassa il limite, si agirà rapidamente".

Nonostante il suo scetticismo, Darren Burn pensa che l'Arabia Saudita possa essere una destinazione gay-friendly.

Saremmo lieti di discutere con l'ente turistico e il governo per trovare un modo in cui i viaggiatori LGBTQ+ possano davvero viaggiare in modo sicuro, per vedere come si impegnano i fondi per promuovere le comunità LGBT e per apportare modifiche ai diritti LGBT a livello locale, in modo da rendere l'Arabia Saudita una destinazione autentica e attraente".

"Sappiamo tutti che il motivo per cui le destinazioni accolgono i turisti ora è perché pensano che questo sia il loro futuro flusso di entrate, ma questo è un bene, perché potrebbe spingere a cambiare le leggi sull'uguaglianza se è un bene per gli affari".

Ha aggiunto che i viaggi possono allargare le menti di entrambe le parti.

"Senza i viaggi e senza i turisti che vengono a visitare le destinazioni, la mentalità non cambierebbe mai - purché lo facciano in sicurezza, i viaggiatori LGBTQ+ possono abbattere le barriere", ha detto.

"Le destinazioni cambiano, ma non credo che invieremo presto i nostri clienti finché non riceveremo garanzie che saranno sicuri, benvenuti e in grado di effettuare il check-in".

Un portavoce della STA ha dichiarato che: "Tutti sono i benvenuti a visitare l'Arabia Saudita, a patto che seguano e rispettino la nostra cultura, le nostre tradizioni e le nostre leggi, come farebbero con qualsiasi altro Paese del mondo".

"Come altri governi, non facciamo domande personali ai visitatori e rispettiamo il diritto alla privacy".

