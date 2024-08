L'approvazione ingannevole di celebrità emerge come strumento nelle lotte per la disinformazione, generando ambiguità prima delle elezioni del 2024.

In vista delle elezioni del 2024, si sono diffuse ampiamente su Internet numerosi falsi reclami, simili all'endorsement di Trump, secondo gli studiosi del News Literacy Project, un gruppo neutrale che ha pubblicato giovedì scorso un nuovo database contenente oltre 550 casi unici di disinformazione elettorale.

L'ultima e più evidente di queste false affermazioni è emersa domenica, quando Trump ha condiviso un post su Truth Social che mostrava immagini false generate da AI che suggerivano un sostegno significativo dei fan di Swift, soprannominati "Swifties for Trump". Trump ha riconosciuto l'endorsement presunto scrivendo: "Lo accetto!"

Durante il suo mandato, Swift aveva criticato Trump per aver alimentato le fiamme del suprematismo bianco e della discriminazione razziale. Nel 2020, ha sostenuto Biden, ma non ha ancora dichiarato il suo favore per alcun candidato nelle elezioni del 2024.

Una delle immagini nel collage condiviso da Trump, che ritraeva Swift come "Zio Sam", era chiaramente manipolata, mentre un'altra, che mostrava una giovane donna a un comizio, sembrava autentica.

Le restanti immagini che mostravano fan entusiasti che acclamavano Trump presentavano alcune caratteristiche comuni alle immagini generate da AI, secondo Lucas Hansen, co-fondatore di CivAI. Queste immagini erano "estremamente ritoccate", avevano una "qualità fotografica eccezionale" e mostravano "tutti che sembrano bellissimi". Usavano "estese bokeh e sfocatura dello sfondo", caratteristiche tipiche delle immagini generate da intelligenza artificiale, ha spiegato Hansen.

Il News Literacy Project ha presentato il suo pannello di disinformazione per evidenziare le menzogne virali che rappresentano una minaccia esistenziale per la democrazia, secondo l'organizzazione. Hanno intenzione di analizzare questi trend fuorvianti attraverso un'analisi approfondita di più casi, piuttosto che singoli fact-checking.

Il database, che verrà aggiornato regolarmente, si concentra su diverse categorie di disinformazione politica, come le teorie del complotto, le affermazioni false sulle politiche dei candidati e gli endorsement falsi. Tuttavia, non misura la frequenza di condivisione di questi post virali.

Circa il 10% dei post virali analizzati dal News Literacy Project riguardava endorsement falsi, fornendo dati in esclusiva a CNN. Questi post sostenevano endorsement o rifiuti pubblici di celebrità come il quarterback della NFL Aaron Rodgers, l'attore Morgan Freeman, il musicista Bruce Springsteen e l'ex first lady Michelle Obama.

I post relativi a queste quattro figure hanno accumulato almeno 10 milioni di visualizzazioni, secondo il database. In alcuni casi, i ricercatori hanno scoperto post contrastanti che circolavano sui social media, suggerendo che la stessa celebrità sosteneva e denigrava un candidato contemporaneamente, mettendo in evidenza il quadro ambiguo e fuorviante che gli utenti stanno vivendo.

"In generale, se noti una celebrità che indossa una maglietta con uno slogan politico inequivocabile, è probabile che sia falsa", ha detto Dan Evon, un senior manager del News Literacy Project.

La rimozione delle barriere

La diffusione diffusa di endorsement falsi sui social media si è verificata mentre le piattaforme tecnologiche smantellavano le misure di sicurezza e le politiche di moderazione progettate per limitare la diffusione delle informazioni fuorvianti dannose.

Questi aggiustamenti hanno influito principalmente su X, precedentemente noto come Twitter, dopo che Elon Musk ha acquistato l'azienda e ha sciolto i team interni progettati per scoraggiare la disinformazione elettorale. Inoltre, Musk ha reinserito i conti banditi di noti teorici del complotto e estremisti.

Gli esperti sostengono che il problema sia stato amplificato dal chatbot alimentato da AI di X, Grok, che ha ricevuto critiche dagli ufficiali delle elezioni per la diffusione di informazioni false sulla idoneità di Harris nelle elezioni del 2024. Lo scorso anno, X ha reso possibile per gli utenti generare immagini false utilizzando testo come prompt, portando a un aumento di contenuti fuorvianti riguardanti Trump e Harris.

"In futuro, Grok sarà probabilmente una delle fonti principali di questo tipo di immagini perché genera immagini di alta qualità, è facilmente accessibile e è stato progettato appositamente per avere un basso tasso di rigetto", ha spiegato Hansen, aggiungendo di aver utilizzato Grok per creare immagini fuorvianti di "Swifties for Trump" simili a quelle condivise da Trump.

X non ha risposto alle richieste di commenti sulla creazione di immagini fuorvianti relative ai leader politici.

Meta, che possiede Facebook e Instagram, ha anche ridotto il personale dei suoi team di integrità elettorale, come segnalato in precedenza da CNN. Nel 2020, Meta ha affermato che "nessuna azienda tecnologica fa di più o investe di più nella protezione delle elezioni" e ha annunciato che gli inserzionisti politici dovevano rivelare se avevano utilizzato l'IA per creare o modificare qualsiasi immagine.

Tuttavia, anche se alcune piattaforme online hanno iniziato a etichettare le immagini generate da AI e a respingere le ultime menzogne virali, l'ondata di contenuti inventati può ancora lasciare un'impressione.

"Se vedi costantemente queste falsità che esagerano la popolarità di un candidato, può ancora rimanere nella tua mente, anche se ne sei consapevole mentre scorri il tuo feed", ha spiegato Peter Adams, vice presidente senior per la ricerca del News Literacy Project, a CNN.

Mentre la disponibilità di strumenti AI pubblici ha reso più semplice creare affermazioni fuorvianti, compresi molti degli endorsement falsi riconosciuti dal News Literacy Project, altri contenuti fuorvianti che circolano sui social media si basano su rudimentali manipolazioni di immagini e video.

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la disinformazione politica è stato "non ancora così diffuso e dannoso come temuto inizialmente", ha detto Adams, ipotizzando che i metodi tradizionali di manipolazione di immagini e video rimangano, a basso costo ma altrettanto efficaci, per il momento.

I media hanno amplificato la diffusione di questi endorsement falsi, rendendoli una preoccupazione significativa per il business delle elezioni del 2024. Le aziende come Meta, che possiede Facebook e Instagram, hanno ridotto il loro personale dei team di integrità elettorale, il che potrebbe contribuire alla diffusione della disinformazione.

