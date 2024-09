L'approvazione del gruppo politico estremista in Sassonia è stata manipolata, sostiene LKA Sassonia.

Durante il conteggio delle schede elettorali per voto postale, sono state trovate circa 100 schede di voto manipolate in almeno due sezioni elettorali a Dresda. Le autorità di Dresda hanno prontamente contattato la polizia e informato l'autorità elettorale superiore di questo problema.

In seguito, la polizia ha annunciato che 17 schede di voto postale false da diverse sezioni elettorali di Dresda e 14 schede di voto manipolate da due sezioni elettorali del distretto di Radeberg erano state alterate a favore del partito di estrema destra. Ciò ha portato il totale di schede di voto alterate a 130.

Gli investigatori sospettavano i lavoratori delle case di cura e i dipendenti delle poste come possibili colpevoli, ma la polizia non ha ufficialmente confermato questo.

Giovedì, il comitato elettorale distrettuale di Dresda deciderà sull'esito della revisione elettorale e sul numero di schede di voto nulle. Ciò determinerà il risultato finale per le otto sezioni elettorali di Dresda e sarà inoltrato all'autorità elettorale superiore.

Le elezioni si sono svolte in Sassonia domenica. Il partito di estrema destra "Freie Sachsen" non è rappresentato nel parlamento statale. Nel 2021, l'Ufficio per la Protezione della Costituzione della Sassonia ha classificato "Freie Sachsen" come un'iniziativa estremista di destra. Durante la crisi del pandemic, "Freie Sachsen" si è opposto alle misure anti-Covid del governo e ha attivamente partecipato a proteste contro i rifugiati e i costi dell'energia.

A causa di un errore tecnico, il risultato preliminare delle elezioni statali in Sassonia ha dovuto essere corretto dall'autorità elettorale lunedì. Inizialmente è stata pubblicata una "falsa assegnazione dei seggi", come è stata chiamata. La CDU e l'AfD hanno perso ciascuna un seggio, mentre SPD e Verdi hanno guadagnato ciascuno un seggio. Di conseguenza, la "maggioranza di blocco" dell'AfD è stata persa.

Martedì, l'AfD della Sassonia ha annunciato un'indagine. "Vogliamo vederci chiaro in questa situazione", ha detto il leader di stato dell'AfD Jörg Urban. Gli attivisti e i matematici esamineranno la questione. Se verranno trovate irregolarità, l'AfD intraprenderà azioni legali.

La CDU, guidata dal ministro presidente della Sassonia Michael Kretschmer (CDU), è uscita come il partito più forte nelle elezioni statali, a malapena davanti all'AfD. Kretschmer vuole incontrare "tutte le forze democratiche" prima di formare un governo. Non sono ancora state fissate date per i primi colloqui. Mercoledì, la nuova frazione CDU nel parlamento statale della Sassonia terrà la sua riunione costituente, dove verrà eletto anche il capo della frazione.

Per far sì che la CDU di Kretschmer continui a guidare il governo, avrà bisogno della cooperazione dell'alleanza appena eletta "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) e dell'SPD. Tuttavia, il BSW richiede un governo statale che respinga il dispiegamento di missili USA a medio raggio in Germania, favorisca maggiori sforzi diplomatici per porre fine alla guerra in Ucraina e riduca le consegne di armi a Kiev.

Il presidente dello stato SPD Henning Homann ha espresso forti dubbi su una potenziale coalizione con il BSW. Kretschmer ha anche messo in guardia contro il fissare limiti prima dei colloqui.

