L'approccio della NCAA alla partecipazione dei transgender "sport per sport" suscita un dibattito

La politica, annunciata mercoledì scorso, arriva mentre la nuotatrice Lia Thomas dell'Università della Pennsylvania - che sabato ha vinto a mani basse i 100 e i 200 metri stile libero ad Harvard - sta facendo registrare tempi record nella squadra femminile in questa stagione. In precedenza aveva gareggiato nella squadra maschile di nuoto della Penn e si era sottoposta a due anni di terapia ormonale.

Ora la Thomas viene acclamata come una delle migliori nuotatrici collegiali del Paese e il suo rapido successo ha suscitato sia elogi che critiche nel mondo del nuoto.

Gli atleti transgender dovranno sottoporsi obbligatoriamente al test del testosterone a partire dall'anno accademico 2022-23, all'inizio della stagione e sei mesi dopo, secondo le regole approvate questa settimana dal Consiglio dei Governatori della NCAA. Inoltre, dovranno sottoporsi al test quattro settimane prima delle selezioni per il campionato.

In precedenza l'NCAA richiedeva che le donne transgender fossero sottoposte a un trattamento di soppressione del testosterone per un anno prima di poter gareggiare in una squadra femminile.

La Penn Athletics ha dichiarato che collaborerà con l'NCAA per quanto riguarda la partecipazione di Thomas al campionato di nuoto e tuffi del 2022, che si terrà a marzo.

Tuttavia, dall'associazione che rappresenta gli allenatori universitari di nuoto e tuffi, agli ex nuotatori olimpici, ai genitori delle nuotatrici a livello collegiale, la nuova politica della NCAA è stata criticata come insufficiente e poco chiara.

"Lo fanno nel bel mezzo della stagione ed è chiaro che non hanno pensato a tutto", ha detto Joanna Harper, una runner transgender che sta facendo ricerche sulle prestazioni atletiche dei transgender presso la Loughborough University in Inghilterra.

Harper, un fisico medico che ha pubblicato il primo studio sulla soppressione del testosterone e il trattamento con estrogeni sulle prestazioni degli atleti transgender, ha aggiunto: "Non credo che questa politica, per esempio, influirà minimamente su Lia Thomas, e la gente sarà scontenta perché sta facendo bene".

Thomas, 22 anni, non ha commentato pubblicamente la nuova politica. Il mese scorso ha dichiarato a SwimSwam Podcast che "continuare a nuotare dopo la transizione è stata un'esperienza incredibilmente gratificante". Ha detto che spera di "continuare a praticare lo sport che amo come me stessa".

Politica in linea con quella dei comitati olimpici

Questa settimana l'NCAA ha votato a favore di un "approccio alla partecipazione dei transgender sport per sport" che ha dichiarato essere in linea con i comitati olimpici statunitensi e internazionali.

La partecipazione dei transgender per ogni sport sarà determinata dalla politica dell'organo di governo nazionale dello sport stesso. In assenza di un organo di governo nazionale, si applicherà la politica della federazione internazionale di uno sport. E se non esiste una politica della federazione internazionale, "si seguiranno i criteri stabiliti in precedenza dal CIO", si legge in un comunicato dell'associazione.

"Siamo fermamente convinti di sostenere gli studenti-atleti transgender e di promuovere l'equità negli sport universitari", ha dichiarato John DeGioia, presidente del consiglio della NCAA e presidente di Georgetown.

"È importante che le scuole affiliate alla NCAA, le conferenze e gli atleti universitari competano in un ambiente inclusivo, equo, sicuro e rispettoso e possano andare avanti con una chiara comprensione della nuova politica".

Secondo il presidente della NCAA Mark Emmert, circa l'80% degli atleti olimpici statunitensi sono attuali o ex atleti universitari.

A novembre il CIO ha annunciato un nuovo quadro normativo sugli atleti transgender, affermando che nessun atleta dovrebbe essere escluso dalle competizioni sulla base del presupposto di un vantaggio dovuto al proprio genere. Il cambiamento ha attribuito alle singole federazioni sportive la responsabilità di determinare se un atleta gode di un vantaggio sproporzionato.

La precedente politica del CIO consentiva agli atleti transgender di gareggiare a condizione che i loro livelli di testosterone fossero inferiori a un certo limite per almeno 12 mesi prima della competizione.

Nell'intervista rilasciata a Swimswam, la Thomas ha affrontato il tema del CIO: "Penso che le linee guida presentate siano molto buone. Fanno un ottimo lavoro per promuovere l'inclusività, mantenendo l'integrità della competizione".

La Penn Athletics sostiene Thomas

All'Università della Pennsylvania, i genitori di altri nuotatori hanno messo in dubbio l'equità di permettere a Thomas di gareggiare nella squadra femminile.

La madre di una nuotatrice della Penn ha detto che la sua preoccupazione riguarda l'equità e la disposizione del Titolo IX del 1972 che vieta la discriminazione sulla base del sesso nelle scuole che ricevono finanziamenti federali e che, a suo dire, "ha permesso alle donne di brillare nell'atletica".

Al Titolo IX si deve l'esplosione delle donne nell'atletica collegiale e le scuole che hanno investito denaro negli sport femminili.

"Le ragazze che dedicano la loro vita al nuoto iniziano molto presto", ha detto la madre, che ha chiesto di non essere identificata per paura di ritorsioni nei confronti della figlia. "Non saltano mai gli allenamenti. Si svegliano alle 5 del mattino a partire dai 12 anni. Non fanno vacanze".

Questa madre e un altro genitore temono che il successo di Thomas possa andare a scapito delle possibilità delle loro figlie di viaggiare e gareggiare a causa dei limiti della rosa.

"Mia figlia, ad esempio, per tutto il liceo si è allenata per oltre 20 ore alla settimana", ha detto l'altro genitore, un padre che ha chiesto di rimanere anonimo.

"Il suo unico giorno libero era la domenica. Oltre a mantenere il tipo di studi richiesti per essere accettati in una scuola come l'Università della Pennsylvania. Per questo ha lavorato per quattro anni al liceo. Per non parlare di tutti gli anni precedenti al liceo che l'hanno preceduta. E poi sentirsi dire che lei e i suoi compagni di squadra perderanno punti a favore di una donna transgender".

In un comunicato, la Penn Athletics ha dichiarato di sostenere la Thomas e "lavoreremo con l'NCAA per quanto riguarda la sua partecipazione secondo i nuovi standard adottati per il Campionato NCAA di nuoto e tuffi del 2022".

L'ex nuotatrice olimpica Nancy Hogshead-Makar, che gestisce un'associazione senza scopo di lucro che offre assistenza legale alle donne nello sport, ha dichiarato di essere d'accordo con la nuova politica, in quanto richiederebbe ai nuotatori transgender come Thomas di comunicare i loro livelli di testosterone quattro settimane prima delle selezioni per il campionato.

Ma ha definito la nuova politica ingiusta a causa di quello che percepisce come un vantaggio biologico di Thomas.

La politica è una risposta diretta alle pressioni

La College Swimming & Diving Coaches Association, in un comunicato, questa settimana ha sostenuto il diritto della Thomas a gareggiare e ha condannato l'"odio" nei suoi confronti. Ma l'associazione ha anche detto che la nuova politica NCAA "non è una soluzione" e che "ha perso l'opportunità di guidare" una "discussione approfondita, ponderata e scientifica sull'equilibrio tra inclusione ed equità".

USA Swimming, l'organismo nazionale che governa lo sport negli Stati Uniti, ha espresso il suo sostegno per "l'inclusività" e "l'equità competitiva". Nella dichiarazione, l'organizzazione ha promesso di "imparare e istruirsi sull'equilibrio appropriato in questo spazio".

Chris Mosier, atleta e sostenitore transgender, ha commentato via Twitter che la NCAA ha "elaborato una politica ridicolmente complessa che si rivelerà impossibile da seguire".

"È chiaro che questa politica è una risposta diretta alle pressioni esercitate su un atleta che gareggia nella NCAA", ha dichiarato Mosier in una dichiarazione congiunta con Athlete Ally, un gruppo che sostiene gli atleti LGBTQ.

"È deludente per me che dopo anni di discussioni e richieste di ulteriori ricerche, una nuova politica possa essere rapidamente assemblata sotto la pressione di persone che non vogliono vedere un grande atleta transgender avere successo".

La polemica su Thomas giunge in un momento in cui diverse legislature statali hanno vietato a ragazze e donne transgender dipartecipare a squadre sportive femminili e femminili nellescuole secondarie pubbliche e nei college.

Polemica "enormemente gonfiata", dice il ricercatore

Harper, che è transgender, ha stimato che circa 50 delle circa 200.000 atlete che competono negli sport femminili a livello collegiale negli Stati Uniti sono transgender.

Nel 2015 Harper ha pubblicato il primo studio sugli effetti della terapia ormonale sugli atleti transgender. Lo studio ha rilevato che i corridori di distanza transgender non hanno alcun vantaggio intrinseco in quanto donne. Lo studio ha coinvolto un piccolo campione di corridori, ha detto, aggiungendo che la massa muscolare dei velocisti transgender potrebbe essere vantaggiosa per loro nelle gare più brevi.

Eric Vilain, genetista specializzato in biologia di genere presso la George Washington University, ha definito lo studio di Harper "innovativo" in un articolo del 2018 su Sciene , una rivista peer-reviewed pubblicata dall'American Association for the Advancement of Science.

Secondo gli esperti, tuttavia, nella comunità scientifica è in corso un acceso dibattito sul fatto che gli ormoni androgeni come il testosterone siano utili marcatori del vantaggio atletico.

Harper ha detto che la controversia sulla stagione da record di Thomas deriva dal suo dominio nello sport.

"Penso che la polemica su Lia Thomas sia enormemente esagerata", ha detto Harper.

"Le donne trans non fanno la transizione per lo sport. Si trasformano per essere più simili alle altre donne. E quindi, come parte di questa terapia per essere più felici, più sane... le donne trans intraprenderanno questa terapia e avranno livelli di testosterone conformi perché è per la loro salute, non perché ha qualcosa a che fare con lo sport".

Fonte: edition.cnn.com