- L'apprendimento digitale continua a essere una priorità negli istituti di istruzione del Saarland

Despite the uncertain future funding from the national government, trasformazione digitale nelle scuole continua ad essere una priorità assoluta per l'amministrazione dello stato del Saarland. "Gli studenti dovrebbero lasciare la scuola in grado di funzionare in modo indipendente. Per fare ciò, devono anche essere competenti nell'utilizzo del mondo digitale," ha dichiarato la Ministra dell'Istruzione Christine Streichert-Clivot (SPD) a Saarbrücken.

Negli ultimi anni, sono stati acquisiti circa 100.000 dispositivi mobili per le scuole del Saarland. "È un numero che parla da solo," ha sottolineato. Il Saarland è lo stato federale che ha guidato l'integrazione diffusa di questi dispositivi - a partire dalla terza elementare.

Attualmente, circa il 53% di tutto il materiale didattico viene consumato digitalmente nelle scuole, con variazioni tra i tipi di scuola. Lo scorso anno, l'informatica è stata resa obbligatoria come materia a partire dalla settima classe. Nel prossimo anno scolastico, è prevista l'implementazione di un sistema di gestione scolastica digitale standardizzato, ha annunciato la Ministra. Ciò migliorerebbe anche la comunicazione tra gli insegnanti.

Tuttavia, questo progetto dipende da un accordo tra gli stati federali e il governo nazionale riguardo al rinnovo di un programma di finanziamento multimiliardario per la modernizzazione digitale delle scuole. Al momento, non c'è chiarezza riguardo al finanziamento del nuovo Patto Digitale, la cui prima fase è scaduta a maggio.

Gli stati federali stanno diventando sempre più impazienti, secondo Streichert-Clivot, che serve come Presidente della Conferenza dei Ministri dell'Istruzione e degli Affari Culturali degli Stati. Una riunione speciale della KMK è stata programmata per il 2 settembre per discutere le misure successive. Gli stati federali stanno cercando 1,3 miliardi di euro all'anno a partire dal 2025 per ulteriormente sviluppare l'infrastruttura digitale.

In aumento gli studenti nel Saarland

All'inizio dell'anno scolastico, c'è stato un aumento del numero di studenti iscritti alle scuole del Saarland rispetto all'anno precedente. La popolazione studentesca è prevista aumentare di circa il 1,9% a circa 124.600. L'aumento è particolarmente elevato nelle scuole elementari, con 1.100 studenti in più. Inoltre, ci sono circa 500 studenti e adolescenti in più registrati nelle scuole secondarie. Streichert-Clivot ha attribuito l'aumento delle iscrizioni all'immigrazione da regioni in conflitto e in crisi.

Lo stato è riuscito a coprire sia i posti vacanti che quelli aggiuntivi per il personale docente a causa della maggiore domanda. Sono state create 50 posizioni aggiuntive per insegnanti di supporto linguistico in tedesco, in aggiunta alle 120 posizioni esistenti in quel campo.

Espansione dei posti negli asili

Despite the ongoing need for places in kindergartens, especially in urban areas, the supply cannot be fully met. Efforts are underway to expand available spaces and enhance professional training for specialized staff. In 2012, there were approximately 29,000 kindergarten places in Saarland, and today that number stands at nearly 38,500. The number of places in the nursery area has grown from around 4,200 to around 7,650. By the beginning of 2027, parental contributions in kindergartens are estimated to be eliminated. The Minister confirms that this remains the objective.

Furthermore, there is a need to expand full-day care offers. Currently, around 65 percent of students benefit from this. From 2026, there will be a legal entitlement to full-day care, starting from the first grade.

Following the summer break, the Startchancen program will officially commence with 55 schools. This is a decade-long school development program that will alter the school landscape. Schools may also identify specific areas for improvement. This could involve constructing additional extensions, although the primary focus will be on outfitting schools to create individual work and learning environments. Saarland will receive around 12 million euros in federal funds annually for this initiative.

