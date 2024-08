- L'appello per le opinioni anti-gender evidentemente non ha ottenuto l'approvazione di tutti

L'iniziativa di Amburgo "Fine al linguaggio di genere nell'amministrazione e nell'istruzione" sembra non aver raggiunto il suo obiettivo. La quantità esatta di firme dei sostenitori non è stata ancora dichiarata, poiché quelle inviate via posta e nei centri di servizio ai cittadini non sono state ancora conteggiate, ha dichiarato Jens Jeep, il tutore dell'iniziativa. Si presume che le circa 66.000 firme necessarie per un referendum siano state mancate per un soffio.

Alla fine del periodo di raccolta delle firme, mercoledì sera, l'iniziativa aveva già raccolto 36.000 firme. Tuttavia, non sono state aggiunte ulteriori liste di firme, ha dichiarato il fiduciario Anja Oelkers. Si ritiene che il conteggio rimarrà sotto le 40.000 firme. In totale, gli organizzatori si aspettano circa 55.000-60.000 firme.

Jeep ha incolpato il Senato per aver programmato il periodo di raccolta delle firme durante le vacanze estive e per la scarsa organizzazione dell'iniziativa popolare da parte delle autorità come motivi del fallimento. "Sono piuttosto sicuro che avremmo raccolto 100.000 firme fuori dal periodo delle vacanze". Questa idea è stata rafforzata da un notevole aumento dei sostenitori negli ultimi giorni di vacanza.

La Corte costituzionale di Amburgo ha rappresentato un'altra sfida per l'iniziativa negando una domanda urgente per il rinvio della raccolta delle firme all'inizio di luglio. Jeep ha dichiarato che stanno ancora valutando se presentare un reclamo costituzionale a Karlsruhe contro questa decisione.

I sostenitori hanno cercato di far rispettare che l'amministrazione di Amburgo, le istituzioni educative e le imprese municipali smettessero di utilizzare le stelle del genere e i due punti. Il progetto di legge presentato dall'iniziativa prevede che il Senato stabilisca per queste istituzioni che la comunicazione scritta o elettronica e le pubblicazioni debbano attenersi alle linee guida ufficiali raccomandate dal Consiglio per l'ortografia tedesca. L'iniziativa non è riuscita a vedere il successo nell'Assemblea dei cittadini con questo.

Lo scorso estate, l'opposizione al genere ha avviato con successo la loro iniziativa popolare consegnando 16.000 firme al municipio. Secondo la legislazione popolare di Amburgo, il voto popolare rappresenta il secondo passo della procedura che avrebbe aperto la strada a un referendum se il numero richiesto di firme fosse stato raggiunto.

