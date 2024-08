- L'appello di Klos ai suoi abitanti di Norimberga: "Sfioratevi"

Amicizia tra tifosi da parte. Miroslav Klose spera nella sua prima vittoria con il 1. FC Nürnberg nel match casalingo contro il FC Schalke 04 nella 2. Bundesliga. L'ultima volta che i Franconiani hanno battuto i Reali Blu in una partita ufficiale è stato nel marzo 2013, quando hanno vinto 3-0 in casa nella prima divisione.

"Penso che sia fantastico che ci sia una tale amicizia tra tifosi," ha detto l'ex attaccante della nazionale Klose in vista del match di sabato (13:00 CET, Sky). "Vogliamo tenere i punti qui prima o poi."

Interruzione per l'amicizia tra tifosi?

Il Nürnberg ha gettato al vento il suo debutto stagionale la scorsa settimana, nonostante fosse in vantaggio per 2-0, perdendo 2-3 contro il Karlsruhe. Lo Schalke, invece, ha vinto 5-1 contro l'Eintracht Braunschweig. "Continueremo a sostenere lo Schalke," ha detto Klose, facendo riferimento all'amicizia tra i tifosi delle due squadre, "ma magari la prossima settimana."

Klose elogia il "calcio molto maturo" dello Schalke. Attualmente, il capitano Kenan Karaman sembra particolarmente maturo nella squadra, segnando due volte contro il Braunschweig. "Conosciamo la qualità, non è prevedibile, recupera i palloni da qualsiasi parte," ha descritto Klose i punti di forza del giocatore offensivo.

"Tutti sono impazienti per questa partita"

Il forte inizio dello Schalke non dovrebbe turbare i Franconiani, tuttavia. Il Nürnberg, che deve fare a meno dell'attaccante Janni Serra, del giocatore offensivo Benjamin Goller e del terzino destro Tim Handwerker, vuole mettere in scena uno spettacolo per i suoi tifosi. "Tutti sono impazienti per questa partita in uno stadio tutto esaurito," ha annunciato Klose. I suoi giocatori devono "assorbire" l'atmosfera.

Questo potrebbe valere anche per il giovane talento Dustin Forkel, che è stato premiato per le sue prestazioni in allenamento con una breve apparizione contro il Karlsruher SC. Il 19enne talento offensivo ha ora ricevuto il suo prossimo premio: il suo primo contratto professionale.

"Abbiamo perso, ma ho visto quanto era felice," ha detto Klose riguardo all'apparizione di Forkel contro il KSC. "Ma ciò che per me è più importante è che confermi queste prestazioni in allenamento. Ha alzato il livello, ed è la giusta reazione."

