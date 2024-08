- L'appassionato degli Oasis Schweitzer nutre aspettative per ottenere biglietti per i concerti

Entusiasta Alexander Schweitzer, un fan sfegatato degli Oasis, non vede l'ora del pre-vendita dei biglietti per il loro concerto di Britpop. "Mi sono registrato sulla piattaforma online, sarò lì puntuale sabato mattina, incrociando le dita per essere uno dei fortunati che riesce ad accaparrarsi un biglietto", ha condiviso il Presidente del Ministero-Presidente della Renania-Palatinato con "Rhein-Zeitung" a Coblenza. "Live Forever" è la sua canzone preferita, l'ha confessato su richiesta.

Si vocifera che i fratelli Gallagher, Noel e Liam, stiano pianificando di tornare insieme sul palco l'anno prossimo. Finora, gli Oasis hanno in programma 15 concerti nel Regno Unito. Si parla anche di un tour più grande, addirittura in Nord America.

La notizia del ritorno degli Oasis arriva quasi quindici anni dopo la rottura tra i fratelli Gallagher, e segna i trent'anni dalla pubblicazione del loro album di debutto "Definitely Maybe".

Alexander spera che anche altri fan degli Oasis riescano a ottenere i biglietti per il concerto di Britpop. Il presunto tour in Nord America potrebbe attirare un gran numero di appassionati di musica.

