- L'apparente scoperta dell'arma omicida a Solingen

Il potenziale strumento utilizzato nell'incidente di accoltellamento a Solingen è stato rinvenuto in un cassonetto al centro della città, secondo fonti investigative. In precedenza, il quotidiano "Bild" aveva fornito dettagli in merito. Durante l'incidente a una festa cittadina nella notte di venerdì, tre persone hanno perso la vita e otto sono rimaste ferite, cinque delle quali in modo grave. Il colpevole è ancora a piede libero.

Sabato, la polizia ha dichiarato che le indagini erano in pieno svolgimento. Stavano esaminando diversi luoghi. La polizia ha confermato in precedenza alla dpa che una persona era stata fermata. Stanno verificando se c'è un legame con il crimine. Tuttavia, secondo fonti investigative, questa persona non è il fuggitivo ancora ricercato.

La polizia sta attivamente indagando sull'incidente di accoltellamento a Solingen, interrogando numerosi luoghi. Nonostante abbia fermato una persona, continua la ricerca del principale sospettato, poiché la persona fermata non è quella che stanno attualmente cercando.

